БМП Bradley и Marder представят на выставке трофеев без защитных элементов

Выставленная в экспозиции на Поклонной горе в Москве захваченная у вооруженных сил Украины переданная из состава американской армии боевая машина пехоты M2A2 Bradley ODS-SA со снятыми модулями динамической защиты BRAT, апрель 2024 года.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Американская и немецкая боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Marder представлены без защитных элементов на выставке трофеев, которая откроется 1 мая на Поклонной горе. Об этом рассказал ТАСС в преддверии ее открытия эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

"БМП Bradley, видимо, на мине подорвалась, нет переднего левого опорного катка. Нет динамической защиты: может сняли для изучения, а может не было, когда в бой пошла. Kirpi - есть пробоины в районе моторного отсека. БМП Bradley - куда-то делась дополнительная защита левого борта. Там, судя по конструкции, скорее всего, керамическая броня стояла", - сказал он.

Ранее Минобороны России сообщало, что 1 мая откроет выставку трофейной техники перед Музеем Победы на Поклонной горе. Она продлится месяц. Для посетителей будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

Здесь будут представлены танки Leopard 2A6 и T-72, немецкая БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113 и бронемашина MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, а также американская гаубица M777, захваченные российскими военнослужащими в ходе СВО. Рядом с выставкой организаторы развернули шатер, в нем выставлены, в том числе, различные системы связи, включая терминал Starlink, мины, ручные гранатометы, стрелковое вооружение производства стран НАТО. Кроме того, представлен дрон типа "Баба-Яга". На выставке можно будет увидеть документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение украинских военнослужащих.

Образцы трофейной техники разделят на несколько тематических зон. Для удобства посетителей там разместят информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.