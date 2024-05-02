На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники

В Парке Победы в Москве открыли выставку трофейного вооружения и военной техники

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. МО РФ в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, передаёт корреспондент РИА Новости.

Как сообщили в Минобороны РФ, часть техники была захвачена в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Экспозиция размещена на площадке перед музеем Победы. Здесь представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.

Кроме того, на выставке можно увидеть бронированные автомобили AT105 Saxon и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90.

Также показаны защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".

Накануне на выставочную экспозицию доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Основное её предназначение - эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

Буквально за насколько часов до открытия, в ночь на 1 мая сюда привезли ещё два образца американской техники - танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Её основное предназначение - проделывание проходов в минных полях. Abrams и M1150 были захвачены при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении.

Кроме того, на выставке представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

Как рассказал журналистам старший научный сотрудник центрального музея Вооруженных Сил Минобороны РФ Андрей Любчиков, выставка состоит из нескольких площадок. На первой стоят образцы боевой техники, в том числе основные боевые танки, БМП и другая бронетехника. Ещё на одной - шатры, в которых представлено огнестрельное оружие, инженерные боеприпасы, средства связи, а также беспилотники.

Любчиков подчеркнул, что более 80 лет назад в Парке Горького уже была организована выставка трофейной техники, захваченной бойцами Красной Армии. Одна из машин, полученных в то время, представлена и сейчас на Поклонной горе - это немецкая БМП Marder II.

Сотрудник музея рассказал, что из-за большой номенклатуры поставленной Киеву техники, противник вынужден бросать её на поле боя, не имея возможности оперативно провести ремонт. Так он объяснил то, что большинство захваченных экспонатов, представленных на выставке, находятся в хорошем состоянии.

"С Abrams интересная история. Делов том, что первое широкое боевое применение Abrams прошло в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Тогда американской армии и вообще коалиции западных стран противостояла иракская армия, которая по техническим характеристикам не могла дать достойного ответа. В итоге Abrams до специальной военной операции принимали участие в локальных конфликтах... Специальная военная операция показала, что если хвалёной американской и другой западной технике противостоит не повстанческая армия, а современная оснащённая армия, которой являются Вооружённые Силы Российской Федерации, эти преимущества, о которых они говорили ранее, они сводятся к нулю", - рассказал Любчиков об одном из экземпляров выставки.

Он подчеркнул, что на выставке показаны два образца, существующие в мире в единственном экземпляре. Первый, это танк Т-72АГ - украинская разработка, отличающаяся от советского Т-72А новым моторно-трансмиссионным отделением и двигателем. Его захватили под Киевом в начале СВО. Еще один уникальный экземпляр - боевая машина поддержки танков "Азовец" на базе танка Т-64, захваченная в Харьковской области.