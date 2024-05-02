Войти
РИА Новости

На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники

332
0
+1

В Парке Победы в Москве открыли выставку трофейного вооружения и военной техники

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. МО РФ в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, передаёт корреспондент РИА Новости.

Как сообщили в Минобороны РФ, часть техники была захвачена в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области и Авдеевка Донецкой Народной Республики.



Экспозиция размещена на площадке перед музеем Победы. Здесь представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.

Кроме того, на выставке можно увидеть бронированные автомобили AT105 Saxon и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90.

Также показаны защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".



Накануне на выставочную экспозицию доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Основное её предназначение - эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

Буквально за насколько часов до открытия, в ночь на 1 мая сюда привезли ещё два образца американской техники - танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Её основное предназначение - проделывание проходов в минных полях. Abrams и M1150 были захвачены при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении.

Кроме того, на выставке представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

Как рассказал журналистам старший научный сотрудник центрального музея Вооруженных Сил Минобороны РФ Андрей Любчиков, выставка состоит из нескольких площадок. На первой стоят образцы боевой техники, в том числе основные боевые танки, БМП и другая бронетехника. Ещё на одной - шатры, в которых представлено огнестрельное оружие, инженерные боеприпасы, средства связи, а также беспилотники.

Любчиков подчеркнул, что более 80 лет назад в Парке Горького уже была организована выставка трофейной техники, захваченной бойцами Красной Армии. Одна из машин, полученных в то время, представлена и сейчас на Поклонной горе - это немецкая БМП Marder II.

Сотрудник музея рассказал, что из-за большой номенклатуры поставленной Киеву техники, противник вынужден бросать её на поле боя, не имея возможности оперативно провести ремонт. Так он объяснил то, что большинство захваченных экспонатов, представленных на выставке, находятся в хорошем состоянии.

"С Abrams интересная история. Делов том, что первое широкое боевое применение Abrams прошло в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Тогда американской армии и вообще коалиции западных стран противостояла иракская армия, которая по техническим характеристикам не могла дать достойного ответа. В итоге Abrams до специальной военной операции принимали участие в локальных конфликтах... Специальная военная операция показала, что если хвалёной американской и другой западной технике противостоит не повстанческая армия, а современная оснащённая армия, которой являются Вооружённые Силы Российской Федерации, эти преимущества, о которых они говорили ранее, они сводятся к нулю", - рассказал Любчиков об одном из экземпляров выставки.

Он подчеркнул, что на выставке показаны два образца, существующие в мире в единственном экземпляре. Первый, это танк Т-72АГ - украинская разработка, отличающаяся от советского Т-72А новым моторно-трансмиссионным отделением и двигателем. Его захватили под Киевом в начале СВО. Еще один уникальный экземпляр - боевая машина поддержки танков "Азовец" на базе танка Т-64, захваченная в Харьковской области.

Бронемашина "Азовец" украинского националистического полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), которую российские военные нашли под землей и выкопали

Источник изображения: © РИА Новости

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
AMX-10RC
Bradley
HMMWV
Kirpi
Leopard-2
M1 Abrams
M113 БТР
БМП-1
Т-72
Компании
M777
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
БПЛА
Похожие новости
02.05.2024
«Американский "Абрамс" кланяется России»
01.05.2024
БМП Bradley и Marder представят на выставке трофеев без защитных элементов
09.10.2023
Карго-культ в процентах
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
01.12.2020
Forbes (США): это не танк! Справочник для дилетанта по бронированным боевым машинам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 13:18
  • 2
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:51
  • 26
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 12:17
  • 3
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 12:03
  • 1132
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:31
  • 118
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 09:23
  • 1251
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС