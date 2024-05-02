Эксперт считает, что выставка трофеев показывает несостоятельность ВСУ на поле боя

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Выставка трофейной техники, которая открывается в среду на Поклонной горе, показывает несостоятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя даже с техникой НАТО. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Что касается нынешней выставки, конечно же, она приурочена к 9 Мая, ко Дню Победы, имеет огромное символическое, политическое значение. Главный вывод: никакая западная военная техника, даже самая новейшая, не позволит Украине добиться каких-то реальных успехов", - сказал он.

Коротченко напомнил, что в ходе распиаренного контрнаступления Киев делал ставку именно на новейшие образцы западной бронетехники, в том числе танки. "Во-первых, российские средства поражения - начиная от дронов и боеприпасов, заканчивая противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) - успешно поражают броню и преодолевают бронезащиту всех современных западных образцов. Во-вторых, реально на театре военных действий в Донбассе западная техника показала свою уязвимость с точки зрения массогабаритных характеристик - это многочисленные кадры, когда танки просто по башню фактически погружаются в грязь и не способны преодолеть даже элементарного выдвижения в район боевых действий. И приходилось с помощью тракторов либо других танков вытаскивать, - отметил аналитик. - То, что будет показано на Поклонной горе, это то, что фактически Запад не может добиться реального превосходства над Россией в военном конфликте на Украине".

Он добавил, что это будет и важным подспорьем для "Рособоронэкспорта" как для спецэкспортера, "потому что подбитая трофейная западная военная техника - это мощнейший эффект в продвижении наших противотанковых систем". "Сегодня все очень прагматично настроены и прекрасно понимают, что в зоне СВО в том числе соревнуются западные и российские системы оружия. Поэтому для десятков государств трофейная техника западного производства будет лишним стимулом, чтобы дождавшись завершения СВО, начать масштабные закупки российской техники по всей номенклатуре, которая прошла реальные боевые условия, боевые действия, эффективно себя зарекомендовала, доработана и позволяет одерживать победу в реальном бою с техникой стран НАТО", - заключил эксперт.

Ранее Минобороны России сообщало, что 1 мая откроет выставку трофейной техники перед Музеем Победы на Поклонной горе. Она продлится месяц. Для посетителей будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину. В числе экспонатов - танки Leopard 2A6 и T-72, немецкая БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113 и бронемашина MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi и другие.