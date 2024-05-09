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«Роскосмос» выразил доверие Илону Маску в вопросе внеземных цивилизаций

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Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress
Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress.

Глава «Роскосмоса» Борисов выразил доверие Маску в вопросе ушедших цивилизаций

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что американскому бизнесмену Илону Маску надо доверять, когда он говорит о возможности нахождения на Марсе следов внеземных цивилизаций. Об этом сообщает ТАСС.

«Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — высказался глава российской госкорпорации.

Ранее американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск сообщил, что человечеству необходимо продержаться миллион лет до того, как галактика будет колонизирована. Он предположил, что люди жили бы в каждой части галактики.

Маск также заявил, что на создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет. Согласно его подсчетам, для колонизации планеты потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.

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Страны
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Илон Маск
Проекты
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