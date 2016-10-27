Глава ООО "ВПК" рассказал об объеме экспорта БТР-82А



БТР-82А во время учений в Калининградской области. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо БТР-82А во время учений в Калининградской области. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

АРЗАМАС (Нижегородская область), 26 окт - РИА Новости.Россия ежегодно поставляет на экспорт несколько сотен бронетранспортёров БТР-82А, заявил журналистам в четверг гендиректор предприятия-производителя данных машин ООО "Военно-Промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.

"БТР-82А сегодня узнаваема во всех точках земного шара, эта машина успела стать нашей визитной карточкой. Не хотел бы называть конкретные страны, но могу сказать, что мы поставляем за рубеж несколько сотен БТР-82А в год", - сказал он.

Говоря о перспективах модернизации этих машин, Красовицкий отметил, что начиная с 2019 года, все БТР-82А будут идти в комплектации с тепловизионным прицелом, который позволит поражать цели в любое время суток.

БТР-82А является глубоко модернизированной и доработанной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР-82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. На БТР-82А использован унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие боевого модуля - 30-миллиметровая пушка, имеются еще два пулемета.

Данная машина обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания. Кроме того, БТР-82А оборудован осколочной защитой и кондиционером. Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1".