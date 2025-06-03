Глава Минобороны Хили: Британия будет тратить 3% ВВП на оборону к 2034 году

ЦАМТО, 2 июня. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону, передает "РИА Новости".

В настоящее время Лондон тратит 2,3% ВВП на оборону. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом газета Times в конце мая сообщила, что США хотят, чтобы Британия увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран.

"При следующем парламенте страна будет тратить 3% нашего ВВП на оборону", – заявил Д.Хили в интервью газете Times.

Министр добавил, что у него "нет сомнений" в том, что страна достигнет данного показателя.

По данным источников издания, в британском обзоре стратегической обороны (SDR), который должен быть опубликован в июне, говорится, что показатель расходов на оборону в 3% будет "непременно" достигнут в 2034 году.

Следующие парламентские выборы в Британии запланированы на 2029 год, парламент созывается сроком на пять лет.