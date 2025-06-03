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ЦАМТО

Elbit Systems поставит заказчикам военно-морские системы на сумму 330 млн. долл.

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Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 2 июня. Израильская компания Elbit Systems Ltd объявила о заключении нескольких контрактов на поставку широкого спектра решений для применения в военном судостроении.

Заказы включают системы радиоэлектронной и противолодочной борьбы, системы боевого управления, проекты модернизации и обновления и т.д.

Общая стоимость подписанных с зарубежными заказчиками контрактов, включая страны-члены НАТО, оценивается в 330 млн. долл. По оценке компании, новые заказы подчеркивают растущую роль Elbit Systems в укреплении возможностей ведения боевых действий на море в интересах заказчиков из разных стран мира.

Заключенные контракты включают поставку современных решений в области противолодочной борьбы, таких как буксируемая гидроакустическая система TRAPS, а также системы боевого управления, радиоэлектронной борьбы и электронно-оптические системы.

Также будут выполнены проекты модернизации военно-морских платформ, включая патрульные корабли и фрегаты, расширены возможности сбора информации, наблюдения и разведки, поставлены безэкипажные надводные аппараты (катера) Seagull и специализированные решения в области гидролокации для противолодочной борьбы. Эти системы предназначены для повышения ситуационной осведомленности, живучести и эффективности работы в сложных морских условиях.

Как заявлено, портфель предложений Elbit Systems в области военно-морской техники продолжает расширяться в ответ на растущий спрос на мультидоменные решения, средства ведения разведки в реальном времени и возможности гибкой обороны. Продукты компании построены на модульных решениях с открытой архитектурой, что обеспечивает простую интеграцию на состоящие на вооружении платформы и гибкое изменение их в соответствии с меняющимися требованиями.

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Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
Проекты
NATO
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