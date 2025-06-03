Эксперт Молдабеков отметил перспективы Байконура в туризме и коммерческих пусках

По словам советника председателя Аэрокосмического комитета Минцифры и аэрокосмической промышленности Казахстана, это возможно за счет проекта РФ и республики "Байтерек"

АСТАНА, 2 июня. /ТАСС/. Космодром Байконур, отмечающий 2 июня 70-летие со дня основания, обладает перспективами коммерческих пусков за счет проекта Казахстана и России "Байтерек" и создания комплекса для сверхлегкой ракеты-носителя. Как считает советник председателя Аэрокосмического комитета Минцифры и аэрокосмической промышленности Казахстана, экс-замглавы Национального космического агентства, доктор технических наук Мейрбек Молдабеков, космодром также представляет интерес для туристов, но нуждается в инвесторах.

"Байконур будет востребован за счет проекта "Байтерек" для российских пусков и наших, казахстанских, придут делать пуски третьи страны. Конечно, сейчас в мире обострилась конкуренция и изменилась конъюнктура рынка коммерческих запусков. Например, появился [основатель американской корпорации Space X] Илон Маск, который изменил расстановку сил на мировом рынке коммерческих запусков", - сказал Молдабеков ТАСС.

Он отметил, что также у России появился космодром Восточный и за счет этого перспективы у Байконура сузились. "Байтерек" должен выйти на международный рынок, для этого нужно оптимизировать его расходы. Каким бы хорошим потенциалом ни обладал Маск, все полезные нагрузки он не сможет запускать, а сейчас идет рост спроса на пуски. Также пошла тенденция по запускам мини-спутников. Например, раньше спутник дистанционного зондирования Земли весил несколько тонн, сейчас - не более 500 кг, и есть спрос на легкие ракеты", - добавил собеседник агентства.

Молдабеков отметил, что инфраструктуру для пусков легкой ракеты можно было бы разместить возле той площадки, где реализуется проект "Байтерек" и в настоящее время на это не требуется очень больших затрат. По его словам, Байконур в перспективе может и не быть, как раньше, космодромом номер один в мире по числу пусков, "но главное, чтобы он эффективно экономически и технологически работал".

Туризм на крупнейшем космодроме

По его словам, Байконур изначально был построен очень большим - его площадь составляет порядка 7 тыс. кв. км, он до сих пор является самым крупным действующим космодромом в мире. Молдабеков отметил, что в текущей ситуации такая площадь для пусков является избыточной, однако основные объекты необходимо сохранить.

"Центр космодрома сохранить, конечно, необходимо, как уникальную историческую ценность, так как здесь расположен "Гагаринский старт", откуда полетел первый в мире спутник, первый человек поднялся в космос. У него богатая история, это просто огромное историческое достояние. И туристическая его значимость очень высока", - сказал он.

Молдабеков отметил, что сам размер космодрома тоже можно рассматривать как уникальную ценность, необходимую для будущих поколений. "Можно это рассматривать как урок для человечества, из этого тоже можно извлекать полезный опыт. Туристы посмотрят и, может быть, скажут, что сейчас таким путем уже не нужно идти, техника изменилась, технологии изменились и таких больших комплексов строить не надо. Конечно, все сохранить невозможно, но нужно подходить к этому разумно", - сказал он.

Туристическая составляющая Байконура, по оценке собеседника агентства, находится в хорошем состоянии - в городе есть гостиницы и рестораны. Однако для расширения потенциала в туристическую отрасль нужно привлечь инвесторов, которые имеют опыт рекламирования объектов, привлечения посетителей и оптимизации расходования средств.

День рождения Байконура

Официальной датой основания космодрома считается 2 июня - в этот день в 1955 году директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го НИИП и создан штаб полигона - войсковая часть 11284. Тогда район формирования полигона имел условное наименование "Тайга", так как в русском языке не было слова "космодром". Строительство велось в степи быстрыми темпами - уже в 1957 году на нем начались летные испытания.

Со стартовых площадок Байконура в 1957 году был отправлен в космос первый искусственный спутник Земли, в 1961 году - Юрием Гагариным совершен первый пилотируемый полет. С Байконура стартовали ракеты, доставлявшие в космос корабли с первым человеком, совершивший длительный полет, Германом Титовым, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, Алексеем Леоновым, первым вышедшим в открытый космос, и первой женщиной, вышедшей в открытый космос, Светланой Савицкой.

Территория космодрома и одноименного города в настоящее время арендуется Россией у Казахстана. Проект "Байтерек" реализуется по межправсоглашению от 2004 года, он предусматривает пуски российской ракеты-носителя "Союз-5". В Астане ожидают, что испытательный пуск состоится в декабре этого года.

По данным администрации города, 2 июня в Байконуре пройдут праздничные мероприятия, в том числе планируется открыть музей под открытым небом, провести церемонию возложения цветов к монументам сотрудникам, погибшим при авариях ракетной техники. Также состоится праздничная программа "Байконур - город мечты, любви и надежды". Завершатся торжества праздничным салютом.