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Flotprom

Французская верфь продвинулась в производстве фрегатов для Греции

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На верфи французской компании Naval Group в Лорьяне спустили на воду третий фрегат типа FDI "Формион", предназначенный для ВМС Греции. В конце минувшей недели на борту корабля установили интегрированную мачту, уточняет Naval News. Это четвертый фрегат типа FDI, спущенный на воду с 2022 года.

Напомним, что Франция и Греция подписали контракт на поставку трех фрегатов FDI в марте 2022 года. Первый заказанный фрегат, "Кимон", спустили на воду в октябре 2023 года. Швартовные испытания стартовали в марте 2024 года с включения системы распределения электроэнергии, после чего начались ходовые испытания корабля. Передача заказчику ожидается до конца 2025 года.

Фрегат "Формион", Греция

Naval News


Второй фрегат "Неарх" спустили на воду в сентябре 2024 года. Как отмечает Naval News, французская верфь демонстрирует впечатляющие темпы постройки, поскольку спуск на воду второго и третьего кораблей серии разделяют всего восемь месяцев.

Также Naval Group завершает испытания головного фрегата типа FDI, "Адмирал Ронарк", который построен для ВМС Франции. Планируется, что осенью его переведут в порт приписки – Брест. Корпус второго такого корабля, предназначенного для французского флота, находится в процессе сборки.

Водоизмещение фрегатов FDI составляет около 4500 тонн, длина корпуса – 122 метра, ширина – 18 метров. Максимальная скорость – 27 узлов. Дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Управление боевыми системами корабля обеспечивает система SETIS 3.0 собственной разработки Naval Group. В арсенал фрегатов включены противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер 15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы "Нарвал" и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту беспилотного летательного аппарата массой до 700 кг и многоцелевого вертолета типа NH90.

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Страны
Греция
Франция
Продукция
NH90
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