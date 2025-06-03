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Минпромторг ожидает выхода на производство до 12 Ил-76 в Ульяновске

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Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Субботин

ЦАМТО, 2 июня. Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло 7 бортов в год, к 2027 году объемы выпуска планируется нарастить в 1,7 раза – до 12 машин в год, сообщил 30 мая журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Были на заводе "Ил". Посмотрели, как налажено производство. За последние четыре года очень многое было сделано командой, которая работает в Ульяновске… Они вышли на темп 7 самолетов в год в этом году. Наша задача – помочь им расшить узкие места, закупить новое оборудование как российского производства, так из дружественных стран для того, чтобы довести на первом этапе в конце 2027 года уровень производства до 12 бортов, и дальше до 18 Ил-76 в год", – цитирует "РИА Новости" А.Алиханова.

Глава Минпромторга добавил, что, возможно, через три года придется вернуться вновь к вопросу по дальнейшему расширению мощностей в связи с высоким экспортным потенциалом выпускаемых бортов, которые не имеют аналогов в мире и доступны с точки зрения цены.

А.Алиханов осмотрел промышленные предприятия Ульяновской области, а также провел двустороннюю встречу с губернатором региона Алексеем Русских по вопросам развития промышленности в регионе.

В рамках поездки министр посетил АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" в портовой особой экономической зоне "Ульяновск", филиал АО "АэроКомпозит" и осмотрел производственную площадку предприятия ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации в Ульяновске, специализирующегося на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, ремонте и сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", а также участвующего в кооперации по производству самолетов МС-21 и Ил-114-300.

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