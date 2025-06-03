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ТАСС

"Уралвагонзавод" отправил в войска новую партию танков Т-80БВМ

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Танк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ.
Источник изображения: © Омский завод транспортного машиностроения/ВКонтакте

В пресс-службе концерна отметили, что машины доработали с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех" поставил в войска новую партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе концерна УВЗ.

"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" поставил в войска очередную партию танков Т-80БВМ. Машины доработали с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции. В ходе модернизации конструкторы значительно повысили выживаемость "восьмидесяток" и ее экипажей на поле боя", - сказали в пресс-службе.

Там рассказали, что перед отправкой эшелона танки окропили святой водой и прочли молитву настоятель храма-памятника Святого благоверного князя Димитрия Донского Сергий Тюкин и председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Дионисий Гришин.

"Для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач", - рассказал представитель производства завода-изготовителя, слова которого привели в пресс-службе.

"Сердце" танка Т-80 - газотурбинный двигатель, который позволяет машине буквально подкрадываться к позициям противника. "Обычный дизельный двигатель танка слышно издалека, в случае же с газотурбинным - его звук трудно различить. Слышится свист, но непонятно откуда - танк может выехать с любой стороны. Этот двигатель более мощный и отлично запускается в любую погоду", - сказал испытатель предприятия концерна "Уралвагонзавод".

Т-80БВМ является современной версией советского танка Т-80. Благодаря модернизации повысились его основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость. Двигатель Т-80БВМ отлично работает на самом лютом морозе. Машина может запускаться при температуре минус 40 градусов, разгоняться по прямой с высокой скоростью, делать эффектные развороты и рекордные прыжки. Обновленные Т-80БВМ поступают в российскую армию с 2017 года. Танк отвечает всем современным требованиям и хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в разных климатических условиях. 

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Продукция
Т-80
Т-80БВМ
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Уралвагонзавод
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