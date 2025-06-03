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После вчерашней атаки киевского режима на наши военные аэродромы у многих наших сограждан и не только возникает вполне резонный вопрос: «Почему стратегическая авиация ВС РФ до сих пор находится не в бетонных укрытиях, а стоит на открытом воздухе?» Ведь атаковать наши военные аэродромы украинские боевики пытались уже не один раз.

Казалось бы, строительство укрытий для крылатых машин, являющихся частью нашей ядерной триады, с самого начала СВО являлось одной из приоритетных задач.

Между тем, если тщательно разобраться в вопросе, то здесь появляется один важный нюанс.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США, продлённый до февраля 2026 года, остаётся в силе, несмотря на то, что его механизмы контроля фактически заморожены.

Так вот, одним из ключевых элементов соглашения было обеспечение прозрачности: стратегические бомбардировщики должны размещаться на открытых стоянках, чтобы их количество и состояние можно было проверить через спутниковую разведку или инспекции. Это правило призвано снижать риски недоверия и предотвращать неожиданную эскалацию.

Напомним, что после февраля 2023 года Москва приостановила участие в инспекционных процедурах и перестала обмениваться данными о своём ядерном арсенале. Однако, несмотря на это, российские бомбардировщики по-прежнему остаются на виду, что может свидетельствовать о де-факто соблюдении договора нашей страной.

США, в свою очередь, также полностью не вышли из СНВ-3 и настаивают на восстановлении полного контроля. Таким образом, вероятно, обе стороны формально продолжают придерживаться договора.

Именно это, скорее всего, и является ключевой причиной того, что наша стратегическая авиация до сих пор находится на стоянках под открытым небом, чем противник и воспользовался. И вполне может воспользоваться снова, если соответствующие решения не будут приняты, в том числе решения по самому существованию киевского режима.