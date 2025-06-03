В ОСК разработали стратегию развития производственной системы

Специалисты ОСК представили комплексную стратегию развития производственной системы российского судостроения (ПСРС). Презентация проекта состоялась на координационном совете руководителей корпорации, прошедшем на "Балтийском заводе" под председательством гендиректора ОСК Андрея Пучкова.

"Представленная стратегия развития ПСРС демонстрирует комплексный подход к модернизации российского судостроения через интеграцию современных управленческих практик, цифровизацию производства и развитие человеческого капитала, – заявил на встрече Андрей Пучков. – Поэтапная реализация всех направлений развития системы с применением методологии комплексных программ технико-экономического развития предприятий позволит обеспечить устойчивое повышение операционной эффективности отрасли. ОСК готова открыто делиться полученными в ходе разработки ПСРС наработками с коллегами, что несомненно будет способствовать достижению целей обновленной Стратегии развития судостроительной промышленности России".

Балтийский завод FlotProm, Никита Григорьев

Как пояснили в пресс-службе ОСК, производственная система российского судостроения определяется как совокупность взаимосвязанных практик, процессов и процедур для ведения операционной и инвестиционной деятельности. Основная цель развития ПСРС – повышение операционной эффективности, качества исполнения бизнес-процессов и управленческих решений для достижения стратегических целей ОСК и отрасли в целом.

В 2024 году руководством корпорации было принято решение о необходимости перезапуска и трансформации существующей производственной системы ОСК, сфокусированной на бережливом производстве, в устойчивую систему управления процессами.

Трансформация базируется на двух действующих системах: системе менеджмента качества (СМК) и системе менеджмента бережливого производства. СМК присутствует во всех структурах ОСК и основана на ГОСТ Р ИСО 9001, однако требует устранения недостатков в глубине и полноте документов, а также охвате всех процессов управления. Система бережливого производства представляет собой набор инструментов для выявления потерь и повышения эффективности производственных процессов, отметили в пресс-службе.

В процессе работы эксперты корпорации выделили пять ключевых направлений развития Производственной системы российского судостроения:

• Управление производством и оборудованием. Основные задачи этого направления включают в себя: совершенствование производственного планирования и диспетчеризации; повышение эффективности конструкторско-технологической подготовки производства; переход на новые принципы проектно-конструкторских работ (стандартизация, модульность, целевая эффективность и т.п.); повышение эффективности эксплуатации оборудования. В рамках направления планируется разработка и внедрение девяти методологических документов.

• Управление эффективностью и непрерывные улучшения. Основные задачи: повышение производительности труда; расширение методологии ПС на управленческие процессы; формирование связи между целеполаганием и непрерывным генерированием мероприятий по улучшениям; разработка комплексных программ технико-экономического развития (КПТЭР) для предприятий ОСК; разработка системы управления знаниями, внедрение платформы обмена лучшими практиками. В рамках направления планируется разработка и внедрение 17 методологических документов.

• Развитие человеческого потенциала. Основные задачи: формирование сильного HR-бренда; увеличение индекса вовлеченности; увеличение процента назначений на ключевые должности из кадрового резерва; сокращение процента вакансий. В рамках направления планируется разработка и внедрение семи методологических документов.

• Управление проектами. Основные задачи: формирование унифицированной системы управления проектами: планированием, стоимостью, требованиями, сроками, ресурсами и качеством; совершенствование инструментов контроля и мониторинга за ходом проекта и управления отклонениями; разработка структуры ключевых показателей эффективности; автоматизировать процессы управления проектами. В рамках направления планируется разработка и внедрение 12 методологических документов.

• Управление обеспечивающими процессами. Основные задачи: повышение эффективности обеспечивающих процессов до уровня гарантирующих непрерывность основных производственных процессов; снижение административно-бюрократической нагрузки на организационную эффективность. В рамках направления планируется разработка и внедрение 20 практических инициатив.

Комплексная оценка уровня развития производственной системы для каждой организации будет производиться по трем направлениям: оценка достижения операционного потенциала через КПТЭР, оценка качества исполнения проектов строительства судов и кораблей и оценка уровня зрелости организации процессов.