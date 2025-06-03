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ЦАМТО

ЧТК: "Укроборонпром" будет выпускать по лицензии чешские винтовки BREN 2

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Ceska Zbrojovka CZ 806 Bren 2
Автоматическая винтовка чешского производства Ceska Zbrojovka CZ 806 Bren 2 в стандартном варианте под патрон 5,56х45 мм НАТО.
Источник изображения: Michal Zdobinsky / Jane's

ЦАМТО, 2 июня. Концерн "Укроборонпром" будет выпускать по лицензии чешские винтовки BREN 2, уже начато производство отдельных деталей оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 30 мая агентство ЧТК со ссылкой на менеджера по внешним связям производящей винтовки марки BREN компании Ceska zbrojovka Радека Хауэрланда.

"Это уже действует. Первый шаг – сборка и производство мелких деталей. Следующий – полноценное производство, то есть передача всей технологии на Украину. Однако производство штурмовой винтовки целиком – весьма сложный процесс, в том числе и из-за специальной технологии", – сказал Р.Хауэрланд.

По мнению чешского менеджера, украинское предприятие могло бы освоить полное производство винтовки BREN 2 за несколько месяцев. "Точные сроки назвать невозможно. Здесь нужно действовать шаг за шагом, от простейших деталей к самым сложным", – отметил Р.Хауэрланд. По его словам, украинский завод мог бы выпускать десятки тысяч единиц винтовок в год.

Днем ранее Р.Хауэрланд в рамках международной выставки оборонной техники в чешском городе Брно сообщил журналистам, что представляемая им компания Ceska zbrojovka предполагает начать с 2026 года серийный выпуск новой, третьей версии штурмовой винтовки BREN – BREN 3. При этом фирма не намерена отказываться от производства модели BREN 2.

Компания Ceska zbrojovka базируется в Чехии и имеет производственные предприятия в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии.

Как напоминает агентство, в феврале "Укроборонпром" заявил о создании совместного предприятия с французской оборонной группой Thales International SAS, специализирующейся на разработке информационных систем для авиакосмического и военного производства.

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Страны
Венгрия
Канада
США
Украина
Чехия
Швейцария
Швеция
Компании
Thales
Укроборонпром
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