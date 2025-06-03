Войти
Flotprom

Предприятия судостроительной отрасли смогут брать во временное управление при военном положении

409
0
0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ №355, позволяющий в период действия военного положения вводить временное управление в отдельных организациях, осуществляющих производство судостроительной продукции гражданского назначения. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как отмечает Sudostroenie.info, на основании предложений Минпромторга России права участников (акционеров) хозяйственного общества и полномочия его органов управления передаются управляющей организации, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств.

Действие указа распространяется на хозяйствующие общества, выпускающие судостроительную продукцию гражданского назначения в соответствии с госпрограммами РФ, федеральными и специальными программами, являющиеся поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному контракту (контракту).

Также под действие указа подпадают хозяйствующие общества, занимающиеся разработкой и (или) производством продукции военного назначения.

Оценку деятельности хозяйствующих обществ будет давать рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Документ вступил в силу со дня опубликования – с 30 мая 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 19:48
  • 3
МС-21 с новыми российскими моторами и системами отлично показал себя в полёте, летчики довольны
  • 03.06 19:16
  • 127
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 03.06 18:17
  • 1
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 03.06 15:35
  • 1
В Турции спустили на воду третью подлодку с анаэробным двигателем
  • 03.06 15:13
  • 9196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 13:48
  • 2
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 03.06 13:40
  • 2
"Ростех" сообщил о создании линейки самолетов для военно-транспортной авиации
  • 03.06 13:33
  • 1
Есть нюанс: почему так и не построили укрытия для стратегических и дальних бомбардировщиков ВКС РФ
  • 03.06 13:25
  • 2
Вэсэушники жалуются на применение новых крылатых дронов на базе "Дань-М"
  • 03.06 12:35
  • 21
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 03.06 09:26
  • 1
По поводу "Пантеры" и Т-34
  • 03.06 05:32
  • 0
В связи с обсуждением БДК: интересная статья от января 2024 г.
  • 03.06 04:05
  • 2
Новая программа вооружений может предусматривать до 10 БДК проекта 11711
  • 03.06 03:50
  • 1
Ответ на "На Западе заявили о пугающих возможностях российского ПАК ДА"
  • 03.06 00:02
  • 2
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м