Предприятия судостроительной отрасли смогут брать во временное управление при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал указ №355, позволяющий в период действия военного положения вводить временное управление в отдельных организациях, осуществляющих производство судостроительной продукции гражданского назначения. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как отмечает Sudostroenie.info, на основании предложений Минпромторга России права участников (акционеров) хозяйственного общества и полномочия его органов управления передаются управляющей организации, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств.

Действие указа распространяется на хозяйствующие общества, выпускающие судостроительную продукцию гражданского назначения в соответствии с госпрограммами РФ, федеральными и специальными программами, являющиеся поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному контракту (контракту).

Также под действие указа подпадают хозяйствующие общества, занимающиеся разработкой и (или) производством продукции военного назначения.

Оценку деятельности хозяйствующих обществ будет давать рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Документ вступил в силу со дня опубликования – с 30 мая 2025 года.