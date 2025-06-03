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Как Россия возродила советский арсенал твердотопливных баллистических ракет “Точка” для украинского конфликта (Military Watch Magazine. США)

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Боевой пуск ракеты «Точка-У»
Боевой пуск ракеты «Точка-У».
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Восточного военного округа

MWM: Россия возродила советский арсенал ракет “Точка” для украинского конфликта

Россия возродила советский арсенал баллистических ракет “Точка” для украинского конфликта, пишет MWM. Несмотря на свой возраст, твердотопливная “Точка-У” достаточно точно бьет по целям и характеризуется коротким временем запуска и возможностью оперативной переброски, отмечается в статье.

В результате эскалации конфликта на Украине до полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года во главе угла военных кампаний как Москвы, так и Киева очень скоро встали возможности поражать цели противника баллистическими и крылатыми ракетами — причем особенно прославились российские ракетные комплексы “Искандер-М” благодаря широкому спектру выполняемых ролей. С начала 2024 года темпы российских ударов баллистическими ракетами значительно возросли — благодаря как закупке значительных количеств баллистических систем КН-23 у КНДР, так и успехам в расширении собственного производства ракет 9К720 для систем “Искандер-М”. Однако нехватку “Искандеров” в течение первых 22 месяцев боевых действий российские вооруженные силы отчасти компенсировали, вернув на службу недавно снятые с вооружения советские баллистические ракетные системы ОТР-21 “Точка-У”. Система “Точка” ранее использовалась советскими вооруженными силами в качестве аналога ракет “Эльбрус” и “Ока” с меньшим радиусом действия, причем “Эльбрус” был снят с вооружения из-за возраста, а “Ока” — под нажимом со стороны США, в результате чего “Точка” осталась единственным типом тактических баллистических ракет на вооружении России до появления “Искандера” в 2006 году.

Как и “Искандер”, “Точка” — высокомобильная система на смесевом твердом топливе, с коротким временем запуска и возможностью оперативной переброски во избежание нападения. При дальности всего 200 километров против 500 километров у “Искандера-М” и 800 километров у северокорейской KN-23B ракета также уступает по маневренности. Хотя последние системы “Точка-У” были официально сняты с эксплуатации в 2017 году и заменены “Искандером-М”, кадры в социальных сетях показали, что они были возвращены в эксплуатацию в 2022 году. Сообщается, что в июле 2022 года системы были доставлены по железной дороге в Мелитополь. Необходимость сберечь арсенал “Искандеров” для возможных боевых действий с НАТО сделала предпочтительным использование стареющего арсенала “Точки”. Аналогичным образом командование решило использовать стареющий арсенал крылатых ракет Х-22, также запланированный к списанию.

Несмотря на свой возраст, система “Точка-У” достаточно технически продвинута, чтобы не создавать значительных трудностей в эксплуатации для современной армии: ее возможности точного удара в свое время считались передовыми и до сих пор в целом достаточны. Остается неясным, какая часть арсенала “Точки-У” остается в эксплуатации, поскольку, по сообщениям некоторых источников, значительное количество ракет было передано Сирийской арабской армии в 2010-х годах в поддержку борьбы с повстанцами, которых вооружали Запад и Турция. Хотя на момент появления в середине 1970-х годов система “Точка” была ведущей в мире, уничтожение сирийских складов в результате израильских авиаударов в декабре 2024 года и истощение собственных арсеналов России и Украины повышают вероятность того, что срок эксплуатации ракетной системы все же остается весьма ограниченным.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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КНДР
Россия
Сирия
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Точка-У
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