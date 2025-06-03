Тень «Нептуна»: какие дальнобойные системы могут появиться у Киева

Украинские власти могут сделать ставку на модернизированный вариант советской ракеты

В украинской программе создания ракетного оружия, если, конечно, она когда-то будет реализована, ставка может быть сделана на ракету «Нептун-МД», считают опрошенные «Известиями» эксперты. Это изделие родом из СССР, прошедшее определенную модернизацию. После доработок она получила увеличенную дальность действия и возможность наносить удары по наземным целям. Что собой представляет «Нептун», какие наработки есть у Украины по дальнобойным системам и какие угрозы они могут нести — в материале «Известий».

Миллиарды от Германии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров на днях подписали в Берлине соглашение о финансировании поставок дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключен контракт между Киевом и немецкой военной промышленностью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Источник изображения: iz.ru

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Также германское руководство заявляло о выделении €5 млрд на военную помощь Киеву. На эти средства будут закуплены и поставлены ЗРК IRIS-T, ракеты к ним, снаряды для артиллерии, стрелковое оружие, боеприпасы и терминалы Starlink, оплату которых Берлин также берет на себя. В эту же сумму включено финансирование неназванных ракетных программ, которые планирует реализовать украинский ВПК.

Ожидаемо, в заявлении канцлера германии Мерца не содержатся детали и наименования украинских ракетных систем, на которые пойдут деньги германских налогоплательщиков. В нем говорится о поддержке создания систем с большой дальностью действия (до 2500 км), а также о том, что первые поставки таких систем якобы могут состояться уже через несколько недель.

— Это предполагает, что как минимум часть спонсируемых разработок уже состоит на вооружении ВСУ и производится серийно, — рассказал «Известиям» редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. — Если мы возьмем во внимание заявление о получении первых результатов в считаные недели, то речь может идти о боевых системах, которые уже созданы и находятся в производстве. Если говорить о ракетах, то кандидатом номер один тут будет ракета «Нептун-МД».

Пуск противокорабельной ракеты Х-35 Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Это модернизированная противокорабельная крылатая ракета родом из СССР — Х-35, которая после доработок получила увеличенную дальность действия и возможность наносить удары по наземным целям, считает эксперт.

Системы управления для этих ракет в свое время разрабатывались в Киеве, и, конечно, там есть определенный задел по модернизации.

— В частности, обновленный «Нептун-МД» может использовать данные спутниковой навигации, — полагает эксперт. — Двигатели для них также производятся на Украине. Ракеты такого типа уже применялись в СВО и успешно сбивались нашей ПВО. Но самостоятельно Украина не в состоянии производить их даже десятками: вероятные темпы производства — это изготовление партии в несколько штук раз в два-три месяца.

На втором месте среди кандидатов на финансирование из Берлина — новые модели крылатых ракет с дальностью полета до 2500 км. В свое время именно в Харькове было развернуто серийное производство советских дальних крылатых ракет Х-35, поэтому все необходимые «ноу-хау» на Украине есть.

— Вопрос — в разработке проекта и запуске его в серию. Вполне вероятно, что после начала СВО проекты ракет, модели которых мы видели на выставках, прошли бумажную стадию и готовы к выпуску, — предположил Дмитрий Корнев.

Дозвуковая противокорабельная ракета Х-35, 1998 Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Михеев

По его словам, с высокой долей вероятности, это будут ракеты с наземным стартом и достаточно большой размерности — длиной 4–5 м в полетной конфигурации. Иначе дальность в 2500 км обеспечить не выйдет.

— Надо понимать, что разворачивание производства совершенно новой для ВПК продукции займет месяцы, — отметил эксперт.

Повторяя пройденное

Третий кандидат с возможностью выпуска уже завтра — это дроны. Они производятся Украиной в товарных количествах уже сейчас, и дополнительное финансирование может повысить объемы выпуска.

— Опять же и германские СМИ упоминают дроны Ан-196 «Лютый» как вероятного кандидата на германское родовспоможение. Ракеты дороже и сложнее, а беспилотников за те же деньги можно построить в несколько раз больше, и результат будет уже сегодня, а не через год, — отметил эксперт.

Самый тяжелый кандидат — это ракетный комплекс «Гром-2» с баллистической ракетой. Его можно назвать попыткой украинских ракетчиков создать аналог российского ракетного комплекса «Искандер-М».

Дрон Ан-196 «Лютый» Источник изображения: Фото: Telegram

— С одной стороны, уже много лет создание этого ракетного комплекса находится в стадии мук рождения и поисков потенциальных покупателей, но технически ВПК Украины располагает опытным производством, которое позволило, вероятно, выпустить одну-две пусковые установки и несколько ракет для испытаний и, возможно, даже для пробных пусков в рамках СВО, — считает Дмитрий Корнев.

Не так давно, в апреле 2025 года, Минобороны России заявило о поражении места проведения испытаний украинской баллистической ракетной программы, то есть работы над комплексом ведутся.

Дальность действия «Грома» может составить 500 км, что уже немало.

— Конечно, маловероятно, что украинскому ВПК удастся создать столь же эффективную ракету, как российская 9М723, но все же некоторые компетенции он имеет, — резюмировал Дмитрий Корнев.

Все эти БПЛА и ракеты не будут трудными целями для российского ПВО, отмечают эксперты.

Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

— Так, «Нептун» — это дозвуковая ракета, которая не представляет никаких сложностей для перехвата. Ее могут сбивать «Тор-М2», «Бук-M3» и даже ЗРПК «Панцирь», это если не говорить про С-300 и С-400. «Нептун» — это наша ракета П-35, которую чуть-чуть переделали, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Другие проекты

В закромах у режима Зеленского есть и другие программы: дроны — крылатые ракеты с малогабаритными реактивными двигателями, неизвестные широкой публике программы реноваций старых советских изделий для зенитных комплексов и так далее. Например, ВСУ по-прежнему продолжает в единичных экземплярах переделывать в ракеты «земля—земля» зенитные ракеты С-200. На это также нужны средства.

— Не совсем понятно, на что тут надежда, — говорит Дмитрий Корнев. — Как только какой-то объект начнет действительно серьезно работать и выдавать реальную продукцию, так он почти наверняка станет целью для ракетных ударов российских Вооруженных сил. На что надежда в столь иллюзорных планах? Может быть, Германия на свои деньги будет вести производство вооружений для Украины на своей территории?

Эксперты отмечают, что только в этом случае производство украинских ракет не будет уничтожено. Иначе происходящее — просто деньги в трубу.

Дмитрий Корнев

Юлия Леонова