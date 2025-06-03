При рассмотрении политических событий, в частности подготовки меморандумов российской и украинской сторон по урегулированию кризиса, нельзя игнорировать ситуацию на земле, которая в данный момент не располагает к реализации западного сценария «мир через силу».

Однако, следует обратить внимание на поэтапное наращивание сил и средств альянса на белорусском направлении, в частности, речь идет о странах Балтии и Польши.

Отметим, что происходит это на фоне учений Defender Europe-25, под предлогом защиты логистических маршрутов, включая центр подготовки украинских военных и каналы поставок вооружений на Украину.

Так, в начале недели на АвБ Мальборк в Польше были переброшены еще шесть истребителей JAS-39 Gripen ВВС Швеции, хотя изначально, в марте, речь шла о восьми самолетах.

Не исключено, что нехватка будет компенсирована прибытием британских или немецких Eurofighter в ближайшее время. В свою очередь, Германия планировала переброску истребителей к лету.

По имеющимся данным, только в Польше за последние два месяца были дополнительно развернуты до 20 истребителей из Швеции и Британии.

Кроме того, в рамках усиления операций НАТО на белорусском направлении в конце апреля на АвБ Шауляй были перебазированы три самолета AWACS, а на этой неделе прибыл еще один. Согласно статистическим данным, за месяц их пребывания в стране было совершено около 30 боевых самолетовылетов, в том числе, в интересах ВСУ. Такая активность отмечается впервые.

Учитывая концентрацию сил НАТО в Польше и Прибалтике, а также проводимые мероприятия заблаговременной подготовки, можно предполагать, что соседние страны готовятся к агрессии в отношении Союзного государства.

В связи с этим возникает необходимость зеркальных ответных мер со стороны Минска и Москвы, вплоть до размещения в Республике авиационного компонента ВКС России, как это происходило в 2022 г. Это могут быть самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами, а также Су-34 и Су-24М.

Павел Ковалев