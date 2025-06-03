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Известия.ru

Уралвагонзавод отправил ВС России партию усовершенствованных танков Т-80БВМ

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Источник изображения: Фото: t.me/uvznews

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) (входит в госкорпорацию «Ростех») отправил Вооруженным силам РФ партию танков Т-80БВМ, которые были усовершенствованы с учетом рекомендаций участников специальной военной операции (СВО). Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе концерна.

«Благодаря модернизации повысились его основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость», — говорится в Telegram-канале.

При этом представитель производства завода-изготовителя уточнил, что для усиления защиты экипажа было задействовано много инженерных решений в области реализации боевых задач.

Отмечается, что двигатель танка Т-80БВМ выдерживает низкие температуры, а также разгоняется по прямой с высокой скоростью, делает крутые развороты и рекордные прыжки.

Накануне «Ростех» рассказал о работе над созданием новой линейки самолетов для нужд военно-транспортной авиации, а также о передаче ВС РФ новых самолетов Ил-76МД-90А.

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