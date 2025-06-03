Принял удары тысяч боеголовок: как создавался и служит полигон Кура

2 июня 2025 года исполнилось 70 лет со дня создания испытательного полигона Кура на Камчатке. ТАСС — про основную "мишень" российских ракетчиков, подтверждающую высокую боеготовность отечественных сил ядерного сдерживания

27 августа 1957 года ТАСС опубликовал сообщение об успешном испытании "сверхдальней, межконтинентальной, многоступенчатой баллистической ракеты". За этим описанием скрывалась советская ракета Р-7 — знаменитая "семерка". Ракеты-носители на ее основе вывели на орбиту первые спутники, первого космонавта, отправили автоматические станции к Луне, планетам Солнечной системы.

Но создавалась Р-7 как часть боевого комплекса, способного в случае необходимости гарантированно доставить ядерный заряд на территорию Соединенных Штатов — главного потенциального противника Советского Союза. Работа над первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) шла с 1950 года, ее эскизный проект был завершен летом 1954 года, а в феврале 1955-го вышло постановление советского правительства о создании полигона для летной отработки Р-7. Он получил название "5-й научно-исследовательский испытательный полигон Минобороны". Его стартовая площадка в Казахстане известна сегодня как Байконур — первый в мире космодром.

"Пройдя в короткое время огромное расстояние, ракета попала в заданный район", — говорилось в вышеупомянутом сообщении ТАСС. Под районом имелось в виду боевое поле "Кура" Отдельной научно-испытательной станции (ОНИС), которая строилась вместе с Байконуром и являлась конечной точкой трассы более 6 тыс. км.

Обустройство секретного места падения головных частей будущих отечественных баллистических ракет началось 2 июня 1955 года. Эта дата и стала считаться днем рождения полигона. Строители ОНИС работали в тяжелейших условиях. Помимо непростых климатических условий, труднодоступности и малонаселенности местности, создатели испытательной станции столкнулись с отсутствием местных стройматериалов: местная низкорослая камчатская береза и кедр не годились для строительных работ. Несмотря на трудности, в июне 1957 года ОНИС была готова к испытаниям.

Во время первых удачных испытаний Р-7, состоявшихся 21 августа 1957 года, головная часть гигантского боеприпаса долетела до Камчатки, однако на земле ее не оказалось. "Никаких следов падения, как ни искали, не обнаружили. По всем признакам, головка сгорела и рассыпалась в плотных слоях, совсем близко от Земли. Телеметрическая связь была потеряна за 15–20 секунд до расчетного времени достижения поверхности Земли", — вспоминал конструктор ракетной техники академик РАН Борис Черток в книге "Ракеты и люди. Фили — Подлипки — Тюратам". Пока шли доработки, 4 октября 1957 года по инициативе главного конструктора ракетной техники Сергея Королева Р-7 вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, вызвав мировую сенсацию и открыв космическую эру. Аналог боевой нагрузки МБР впервые врезался в боевое поле на Камчатке лишь на девятом испытательном запуске, 29 марта 1958 года.

К 2006 году полигон Кура обеспечил проведение более 2,6 тыс. пусков ракет, приняв на себя удары свыше 5,6 тыс. боевых блоков. Сегодня он входит в Космические войска Воздушно-космических сил России, контролируя параметры входа головных частей баллистических ракет в атмосферу, оценивая их точность.

Все новое — по Куре

Как и семь десятилетий назад, полигон Кура используется для испытаний новых видов оружия.

27 сентября 2005 года цель на камчатском полигоне впервые поразила твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Булава", предназначенная для вооружения стратегических подводных ракетоносцев. После многочисленных испытаний 7 мая 2024 года "Булава" была принята на вооружение. Северный и Тихоокеанский флоты Военно-морских сил России имеют в совокупности семь атомных подлодок, каждая из которых несет 16 ракет "Булава". В свою очередь, согласно открытым данным, одна ракета может нести до 10 боеголовок индивидуального наведения мощностью до 150 килотонн. То есть мощность каждой боеголовки на порядок больше, чем у атомной бомбы, сброшенной США на японский город Хиросима.

Одна из новинок последнего десятилетия — комплекс "Авангард" с ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Минобороны России рассказало о зачетных летных испытаниях новой системы 26 декабря 2018 года. Тогда ракета успешно доставила маневрирующий блок, способный преодолевать существующие и перспективные средства противоракетной обороны, из Оренбургской области на полигон Кура.

Испытания комплекса "Авангард" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" в декабре 2024 года сообщил, что "Авангардом" уже вооружены два ракетных полка.

Другая разработка — тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" — наследница знаменитого семейства Р-36, называемого на Западе "Сатана". Эксперты считают, что ее разделяющаяся головная часть может иметь массу до 10 т и поражать цели в любой точке мира через Северный или Южный полюса. Первый пуск "Сармата" состоялся 20 апреля 2022 года: ракета доставила учебные боевые блоки с космодрома Плесецк на Камчатку.

Испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Использовался полигон Кура и для испытаний ракеты-носителя космического назначения. 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк стартовала ракета "Ангара-1.2ПП" — несерийный вариант перспективной российской космической ракеты, предназначенный для комплексной отработки систем будущего семейства ракет "Ангара". Траектория полета "Ангары-1.2ПП" была баллистической: через 21 минуту вторая ступень ракеты вместе с неотделяемым макетом полезной нагрузки приземлилась на Камчатке. Спустя более чем десятилетие носитель на экологически чистой топливной паре производится серийно, "Ангара" легкого класса успешно выводит на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны России. Проходят испытательные пуски тяжелой "Ангары-А5".

Главная "мишень" РВСН

Камчатский полигон продолжает играть важную роль в поддержании боевой готовности российских стратегических ядерных сил (СЯС).

19 февраля 2022 года, за несколько дней до начала специальной военной операции, Вооруженные силы России провели учения сил стратегического сдерживания. Накануне учений Минобороны РФ подчеркнуло, что мероприятие носит плановый характер, а Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны России, доложил, что учения проводились для "управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил". В их рамках по полигону Кура отстрелялись межконтинентальные баллистические ракеты — сухопутная "Ярс" была пущена из позиционного района государственного испытательного космодрома Плесецк в Астраханской области, морскую "Синеву" пустил атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта К-18 "Карелия" Северного флота из акватории Баренцева моря (при этом волнение моря достигало шести баллов).

Атомный ракетный подводный крейсер "Карелия" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Помимо этого, полигон принял учебный удар крылатых ракет стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС — авиационной составляющей российской ядерной триады.

Следующая масштабная тренировка прошла 26 октября 2022 года — имитировался массированный ядерный удар в ответ на ядерную атаку противника. По боевому полю на Камчатке произвели пуски баллистических ракет — "Ярс" стартовал с космодрома Плесецк, "Синева" — из Баренцева моря. Учения российских "стратегов" прошли на фоне очередной тренировки Steadfast Noon ядерных сил НАТО в те же дни.

Пуск баллистической ракеты "Ярс" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

25 октября 2023 года в ходе тренировки наземной, авиационной и морской составляющих СЯС по полигону Кура вновь были запущены ракеты "Ярс" и "Синева". "Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме", — резюмирует сайт Кремля. Экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин сообщил ТАСС, что учения не имели политического контекста, и напомнил, что мероприятие проходит ежегодно в октябре.

Последние учения "стратегов" прошли 29 октября 2024 года. Тогда по полигону Кура была выпущена ракета "Ярс".

Одно из последних сообщений Минобороны России об использовании полигона на Камчатке для проверки российского оружия гласит, что атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" проекта 885М "Ясень-М" в апреле 2025 года успешно поразил крылатой ракетой "Калибр" мишень на камчатском полигоне с расстояния свыше 1 100 км.

Виктор Бодров