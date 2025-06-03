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Военное обозрение

Южная Корея представила концепцию беспилотного авианосца HCX-23 Plus, позволяющую по-новому взглянуть на ведение боевых действий на море

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Источник изображения: topwar.ru

На военно-морской выставке MADEX 2025, которая проходила в Пусане, Южная Корея, с 28 по 31 мая, местная компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) представила HCX-23 Plus – революционную концепцию военно-морской платформы нового поколения, сообщает издание Army Recognition.

В отличие от обычных авианосцев, HCX-23 Plus оптимизирован для беспилотных операций с поддержкой ИИ. Благодаря впечатляющему угловатому силуэту и геометрии, повышающей скрытность, корабль полностью лишен традиционной островной надстройки, вместо которой используется внутренний комплекс управления и контроля с поддержкой ИИ. Палуба судна простирается по всей длине корпуса, образуя две отдельные рабочие зоны: открытую площадку для запуска и посадки БПЛА самолётного типа в кормовой части и углублённую носовую часть, потенциально предназначенную для БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой.

HCX-23 Plus представляет собой значительное развитие концептуального подхода HD HHI, в котором особое внимание уделяется интеграции искусственного интеллекта и беспилотных систем для повышения эффективности и адаптивности в современных морских сражениях. Разработанный как гибридная пилотируемая и беспилотная платформа, он будет работать в паре с другими передовыми беспилотными судами, что указывает на стремление HD HHI создать полностью интегрированное и сетевое морское поле боя, отмечает издание.

Ожидается, что HCX-23 Plus будет выполнять многоцелевые задачи в области наблюдения, радиоэлектронной борьбы, защиты воздушного пространства и нанесения ударов с быстрым реагированием. Его архитектура предполагает использование систем логистики и планирования миссий на основе искусственного интеллекта, что позволяет адаптировать его к условиям боя в реальном времени с минимальным контролем со стороны человека. По крайней мере, такими ожиданиями делятся с прессой сами разработчики.

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Страны
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
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