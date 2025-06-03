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Стало известно о крупнейшей передислокации стратегической авиации России перед атакой ВСУ

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

ВКС РФ могли провести крупнейшую передислокацию стратавиации перед атакой ВСУ

За последние две недели ВКС России могли провести крупнейшую передислокацию стратегической авиации с начала конфликта на Украине. Об этом сообщает «Военное обозрение».

По информации издания, на аэродром Оленья в Мурманской области могли перебросить порядка 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также около 20 процентов имеющихся в стране Ту-95МС. Авторы публикации считают, что это могло свидетельствовать о подготовке к масштабной операции в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Дроны на территории регионов завезли на фурах, из которых вылетали беспилотники.

Как сообщили в Минобороны России, в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным ведомства, возгорания ликвидированы, жертв и пострадавших нет.

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