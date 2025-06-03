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ТАСС

Глава Роскосмоса и первый вице-премьер Казахстана обсудили проект "Байтерек"

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Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Роман Скляр поздравил делегацию госкорпорации с 70-летием космодрома

БАЙКОНУР /Казахстан/, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в день 70-летия со дня создания космодрома Байконур провел встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром. В ходе встречи они обсудили вопросы взаимодействия и планы по совместному космическому проекту "Байтерек", передает корреспондент ТАСС.

"Какую дату ни назови, мы все время были победителями, и нужно вот эти славные традиции также перенести в будущее. По "Байтерек" - спасибо огромное. С точки зрения работ с казахстанской стороны и по финансированию, все идет в календарный срок. Мы также со стороны РКЦ "Прогресс" контролируем все работы, чтобы к декабрю 2025 [года] выйти на первый испытательный запуск. Ну и предлагаю как раз сейчас более подробно эти моменты все обсудить", - сказал Баканов в своем приветственном слове.

В свою очередь, Скляр поздравил делегацию Роскосмоса с 70-летием космодрома. "Поздравляю всех, кто участвует в большом-большом деле. И, конечно же, юбилей - время провести итоги, но в то же время наметить планы. И наши совместные планы, так скажем, оптимистичные, я уверен, что вполне реализуемы. Для изменения сферы, в частности, придется, как вы знаете, активно работать над совместным проектом "Байтерек". Есть ряд текущих вопросов, которые мы постоянно решаем в рабочем порядке, которые тоже можно сегодня обсудить", - отметил первый вице-премьер Казахстана.

Кроме того, в ходе встречи прошла церемония награждения. В частности, орденом "Достык" II степени был награжден замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.

Байконур - первый и крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Кызылординской области Казахстана, занимает площадь 6 717 кв. км. Административным центром космодрома является город Байконур (более 76,5 тыс. жителей). 

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Казахстан
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Роскосмос
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Байконур
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