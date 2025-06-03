Army Recognition: Россия угрожает превосходству авиации НАТО новой ядерной ракетой класса «воздух-воздух»

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Согласно информации, опубликованной Агентством военной разведки США (DIA), Россия активно разрабатывает вариант ракеты «воздух-воздух» Р-37М с ядерной боеголовкой. Это оружие уже является одним из самых передовых в мире. Интеграция тактической ядерной боеголовки малой мощности в эту высокоскоростную ракету большой дальности представляет собой серьёзную угрозу для НАТО и воздушного превосходства США, поскольку появляется система вооружения, способная нанести стратегический удар с тактических платформ, пишет военное издание Army Recognition.

Ракета класса «воздух-воздух» Р-37М, изначально разработанная для уничтожения важных целей, таких как самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, самолёты-заправщики и самолёты РЭБ, развивает скорость, превышающую 6 махов (более 7000 км/ч), и имеет дальность действия около 400 километров.

Р-37М, используемая в основном на перехватчиках МиГ-31БМ, позволяет российской авиации наносить удары по ключевым воздушным объектам задолго до того, как она окажется в пределах досягаемости ПВО противника, отмечает издание. С получением ядерной боеголовки вместо существующей с обычной взрывчаткой весом 60 кг сделает эти ракеты еще более грозной силой.

Один самолёт, вооружённый четырьмя ядерными ракетами Р-37М, потенциально может нейтрализовать целую эскадрилью вражеских истребителей, перехватить залп приближающихся ракет или уничтожить рой боевых дронов до того, как они достигнут своих целей

- говорится в публикации Army Recognition.

Сегодня Р-37М является самой дальнобойной серийной ракетой класса «воздух-воздух» в мире. Помимо МиГ-31БМ, ее также могут нести многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ2.

По словам авторов издания, для военно-воздушных сил НАТО и США это представляет собой серьёзную оперативную дилемму, так как наличие таких ракет повышает ядерный порог на театре военных действий, создавая стратегическую неопределённость, которая усложняет правила ведения боевых действий и повышает риск просчёта. Эта новая возможность стирает границы между обычным и ядерным конфликтом. В отличие от стратегических межконтинентальных ракет или дальних бомбардировщиков, ракеты класса «воздух-воздух» с ядерной боеголовкой представляют собой класс оружия, которое может быть применено во время тактических боевых действий, потенциально без стратегического предупреждения.

Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО, такие как E-3 Sentry, и самолёты-заправщики, жизненно важные для проведения длительных операций, теперь уязвимы для высокоточных ядерных ударов в первые минуты противостояния. Если Россия сможет убедительно угрожать применением тактического ядерного оружия в воздушных боях, вся модель превосходства НАТО в воздухе будет поставлена под угрозу, заключает Army Recognition.