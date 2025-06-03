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ТАСС

Лавров обсудил с замгенсека ООН деполитизацию усилий организации по Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Стороны также обсудили наиболее острые кризисные ситуации, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Томом Флетчером ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен подробный обмен мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН", - указали в дипведомстве.

В министерстве проинформировали, что в ходе встречи также "обсуждались общие вопросы функционирования УКГВ ООН и системы гуманитарного реагирования всемирной организации с учетом комплексной реформы "ООН-80". Лавров и Флетчер отметили "важность оптимизации усилий, приведения их в соответствие с нормами и принципами международного гуманитарного права, необходимость обеспечения соответствующей финансовой поддержки операций".

"В дополнение состоялись также развернутые консультации курирующего заместителя министра Сергея Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме. Флетчер был также отдельно принят министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александром Куренковым", - добавили в МИД РФ. 

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Страны
Афганистан
Йемен
Ливан
Мьянма
Россия
Сирия
Судан
Украина
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Лавров Сергей
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