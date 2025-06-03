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ЦАМТО

Минобороны США заключило контракт на утилизацию авианосца Enterprise

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Авианосец Enterprise ("Энтерпрайз")
Авианосец Enterprise ("Энтерпрайз").
Источник изображения: © Фото : Public Domain

ЦАМТО, 2 июня. Минобороны США 30 мая объявило о заключении контракта стоимостью 536 млн. долл. на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой USS Enterprise (CVN-65).

"Компании NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC (шт.Вермонт) присужден контракт с фиксированной ценой на сумму 536,749 млн. долл. на демонтаж, переработку и утилизацию авианосца Enterprise (CVN-65)", – следует из опубликованного Пентагоном реестра контрактов.

Работы по утилизации продолжатся до ноября 2029 года, передает "РИА Новости".

Как отмечает агентство, авианосец завершил службу еще в 2012 году, изначально ожидалось, что он будет утилизирован до 2015 года, но затем эти планы постоянно откладывались. Официально он был выведен из состава ВМС США только в 2017 году.

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Авианосец
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