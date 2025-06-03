СМИ: Лондон намерен построить дюжину многоцелевых АПЛ нового типа

Великобритания решила расширить флот атомных подводных лодок с обычным вооружением и построить до 12 новых субмарин в рамках партнерства с США и Австралией AUKUS. Как сообщает РБК со ссылкой на британское правительство, инвестиции в производство субмарин оцениваются в размере 15 млрд фунтов стерлингов.

Пока Лондон намерен эксплуатировать семь многоцелевых АПЛ класса "Астьют", а флот из субмарин нового поколения типа SSN-AUKUS должен заменить их с конца 2030-х годов.

Предварительный дизайн многоцелевых атомных подлодок SSN-AUKUS BAE Systems

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что из-за возрастания угроз Лондон должен действовать решительно, "чтобы противостоять российской агрессии".

Заявление связано с тем, что 2 июня британское правительство представит новый стратегический обзор вопросов обороны, в котором будет рекомендовано привести вооруженные силы страны в боевую готовность "для сдерживания растущих угроз".

Газет The Guardian ранее сообщала, что в этом обзоре будет предупреждение о "непосредственной и насущной" опасности, исходящей от России. Хили говорил, что это станет сигналом для Москвы о готовности Лондона "сражаться, если потребуется".

Согласно публикации на сайте британского правительства, рекомендации в обзоре включают в том числе:

• увеличение запасов вооружения и вспомогательного оборудования, "обеспечивающего быстрое наращивание производственных мощностей в ответ на кризисы или войны";

• закупку до 7 тыс. шт. дальнобойного оружия британского производства;

• поддержку около 800 оборонных предприятий;

• создание нового командования по кибероперациям CyberEM и инвестиции в размере £1 млрд на развитие цифровых технологий;

• дополнительное финансирование на сумму более £1,5 млрд на ремонт и обновление жилья для военнослужащих.

Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, решила построить как минимум восемь многоцелевых атомных подводных лодок по технологиям, переданным Вашингтоном и Лондоном, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Следствием создания этого альянса стал разрыв соглашений с Францией на поставку дизель-электрических субмарин типа "Атака".

В марте 2023 года партнерство AUKUS приняло трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. В его рамках к 2027 году в Австралии разместят пять атомных подводных лодок ВМС Соединенных Штатов и флота Великобритании. С 2033 года для австралийских ВМС приобретут три американские подлодки класса "Вирджиния".

Осенью 2023 года Минобороны Великобритании заключило контракты на детальное проектирование многоцелевой атомной подводной лодки нового поколения с компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock.