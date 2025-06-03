В России указали на невозможность укрыть самолеты ядерной триады от БПЛА

Военный эксперт Шаландин указал, что атакованные БПЛА самолеты не укрывали

Военный эксперт, офицер запаса и ветеран боевых действий Олег Шаландин прокомментировал сообщения о недавней массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины на российские аэродромы с самолетами ядерной триады. В беседе с телеканалом «Царьград» он также указал на невозможность укрыть боевые машины.

По его словам, дело отнюдь не в халатности. Шаландин напомнил о существующем договоре ДСНВ (СНВ-3), в котором говорится об охране и защите самолетов на земле.

Помимо того, специалист указал, что никто не делает укрытия для самолетов ядерной триады на аэродромах. Шаландин сказал, что это происходит по одной причине — все самолеты стратегической и транспортной авиации активно участвуют в полетах и не находятся постоянно на одном месте. В связи с этим нет смысла создавать для них отдельные ангары, заводить в них всю эту технику и потом снова выводить, подготавливая к вылетам. Все это, по мнению Шаландин, лишь потеря и без того ценного времени.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. БПЛА залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов на военные аэродромы в разных областях страны. Также в ведомстве заявили о теракте и рассказали о последствиях.

СНВ-3 был продлен до 5 февраля 2026 года. Россия и США остаются участниками договора, что означает, что формально он все еще остается в силе. В то же время с февраля 2023 года Россия указала, что приостанавливает участие в инспекционных и обменных механизмах. В частности, больше США не передается информация о ядерном арсенале России. Тем не менее, после этого заявления страна не скрыла свои бомбардировщики.