Войти
Lenta.ru

В России указали на невозможность укрыть самолеты ядерной триады от БПЛА

531
0
0
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС.

Военный эксперт Шаландин указал, что атакованные БПЛА самолеты не укрывали

Военный эксперт, офицер запаса и ветеран боевых действий Олег Шаландин прокомментировал сообщения о недавней массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины на российские аэродромы с самолетами ядерной триады. В беседе с телеканалом «Царьград» он также указал на невозможность укрыть боевые машины.

По его словам, дело отнюдь не в халатности. Шаландин напомнил о существующем договоре ДСНВ (СНВ-3), в котором говорится об охране и защите самолетов на земле.

Помимо того, специалист указал, что никто не делает укрытия для самолетов ядерной триады на аэродромах. Шаландин сказал, что это происходит по одной причине — все самолеты стратегической и транспортной авиации активно участвуют в полетах и не находятся постоянно на одном месте. В связи с этим нет смысла создавать для них отдельные ангары, заводить в них всю эту технику и потом снова выводить, подготавливая к вылетам. Все это, по мнению Шаландин, лишь потеря и без того ценного времени.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. БПЛА залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов на военные аэродромы в разных областях страны. Также в ведомстве заявили о теракте и рассказали о последствиях.

СНВ-3 был продлен до 5 февраля 2026 года. Россия и США остаются участниками договора, что означает, что формально он все еще остается в силе. В то же время с февраля 2023 года Россия указала, что приостанавливает участие в инспекционных и обменных механизмах. В частности, больше США не передается информация о ядерном арсенале России. Тем не менее, после этого заявления страна не скрыла свои бомбардировщики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
СНВ-3
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 19:48
  • 3
МС-21 с новыми российскими моторами и системами отлично показал себя в полёте, летчики довольны
  • 03.06 19:16
  • 127
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 03.06 18:17
  • 1
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 03.06 15:35
  • 1
В Турции спустили на воду третью подлодку с анаэробным двигателем
  • 03.06 15:13
  • 9196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 13:48
  • 2
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 03.06 13:40
  • 2
"Ростех" сообщил о создании линейки самолетов для военно-транспортной авиации
  • 03.06 13:33
  • 1
Есть нюанс: почему так и не построили укрытия для стратегических и дальних бомбардировщиков ВКС РФ
  • 03.06 13:25
  • 2
Вэсэушники жалуются на применение новых крылатых дронов на базе "Дань-М"
  • 03.06 12:35
  • 21
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 03.06 09:26
  • 1
По поводу "Пантеры" и Т-34
  • 03.06 05:32
  • 0
В связи с обсуждением БДК: интересная статья от января 2024 г.
  • 03.06 04:05
  • 2
Новая программа вооружений может предусматривать до 10 БДК проекта 11711
  • 03.06 03:50
  • 1
Ответ на "На Западе заявили о пугающих возможностях российского ПАК ДА"
  • 03.06 00:02
  • 2
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м