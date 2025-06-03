Токаев назвал Байконур ярким примером выгодного сотрудничества Казахстана и РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Президент республики поздравил космодром с 70-летием

АСТАНА, 2 июня. /ТАСС/. Космодром Байконур стал ярким примером долгосрочного взаимовыгодного партнерства Казахстана и России, республика стремится сделать его местом международного сотрудничества. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении с 70-летием Байконура, которое отмечается 2 июня.

"Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде", - сказал Токаев, текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что за последние десятилетия республика осуществила ряд масштабных космических проектов. "Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что Казахстан испытывает особую гордость в связи с тем, что крупнейший космодром мира расположен на его территории. "Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. <...> Отсюда полетели в космос наши герои - Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов", - напомнил глава государства.

Также он направил слова благодарности жителям города Байконур за труд и бережное отношение к наследию первых космических исследователей. "Космическая сфера всегда объединяла человечество, выступала двигателем инноваций и научно-технического прогресса. Уверен, Байконур и впредь будет отправной точкой для великих открытий и источником инноваций нового поколения", - заключил президент.

2 июня исполняется 70 лет с момента основания космодрома Байконур и одноименного города, в этот день в 1955 году директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР была утверждена организационно-штатная структура испытательного полигона и создан его штаб. После распада СССР, в 1994 году космодром был арендован Россией у Казахстана, в настоящее время договор аренды продлен до 2050 года.