Сакс назвал необходимое условие для урегулирования на Украине

По словам директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета, этим условием является отказ от расширения НАТО на восток

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Урегулирование конфликта на Украине путем переговоров возможно только при условии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

"Если конфликт на Украине завершится за столом переговоров, то да (страны Запада откажутся от идеи расширения НАТО на восток - прим. ТАСС) - потому что отказ от расширения НАТО будет необходимым условием мирного урегулирования, - сказал он. - Если же война закончится на поле боя, скорее всего, это станет поражением Украины. А это в любом случае поставит крест на идее ее вступления в НАТО".

При этом американский экономист признал, что "сама риторика о расширении Североатлантического альянса может как исчезнуть, так и остаться - тут нет уверенности". "Нужно помнить, что еще в 1990 году западные лидеры - особенно США и Германия - обещали, что НАТО не будет расширяться, - напомнил он. - А потом они это обещание нарушили. То есть на Западе уже тогда понимали, что расширение альянса - плохая идея. Американские дипломаты осознавали, что это провокация, которая может закончиться очень и очень плохо".

Сакс обратил внимание на слова Джорджа Кеннана, одного из самых известных американских дипломатов, который занимался вопросами США и Советского Союза еще в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах. Так, по его словам, в 1997 году, когда расширение НАТО стало официальной политикой, Кеннан сказал: "Это худшее решение, которое мы приняли со времен окончания холодной войны. Оно приведет к новому витку кризиса". Так что последствия всего этого, как отметил Сакс, "были вполне предсказуемыми", но западные правительства все же оказались достаточно недальновидными, чтобы все равно пойти на расширение НАТО".

"Поэтому, когда вы спрашиваете, прекратится ли расширение Североатлантического альянса после окончания войны - я скажу так: оно, безусловно, должно прекратиться. Оно может прекратиться. Но никаких гарантий того, что внешняя политика США или Европы изменится, дать невозможно", - заключил американский экономист.

Полный текст интервью будет опубликован 3 июня.