Войти
ТАСС

Сакс назвал необходимое условие для урегулирования на Украине

392
0
0
Американский экономист Джеффри Сакс
Американский экономист Джеффри Сакс.
Источник изображения: © AFP 2022 / TIZIANA FABI

По словам директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета, этим условием является отказ от расширения НАТО на восток

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Урегулирование конфликта на Украине путем переговоров возможно только при условии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

"Если конфликт на Украине завершится за столом переговоров, то да (страны Запада откажутся от идеи расширения НАТО на восток - прим. ТАСС) - потому что отказ от расширения НАТО будет необходимым условием мирного урегулирования, - сказал он. - Если же война закончится на поле боя, скорее всего, это станет поражением Украины. А это в любом случае поставит крест на идее ее вступления в НАТО".

При этом американский экономист признал, что "сама риторика о расширении Североатлантического альянса может как исчезнуть, так и остаться - тут нет уверенности". "Нужно помнить, что еще в 1990 году западные лидеры - особенно США и Германия - обещали, что НАТО не будет расширяться, - напомнил он. - А потом они это обещание нарушили. То есть на Западе уже тогда понимали, что расширение альянса - плохая идея. Американские дипломаты осознавали, что это провокация, которая может закончиться очень и очень плохо".

Сакс обратил внимание на слова Джорджа Кеннана, одного из самых известных американских дипломатов, который занимался вопросами США и Советского Союза еще в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах. Так, по его словам, в 1997 году, когда расширение НАТО стало официальной политикой, Кеннан сказал: "Это худшее решение, которое мы приняли со времен окончания холодной войны. Оно приведет к новому витку кризиса". Так что последствия всего этого, как отметил Сакс, "были вполне предсказуемыми", но западные правительства все же оказались достаточно недальновидными, чтобы все равно пойти на расширение НАТО".

"Поэтому, когда вы спрашиваете, прекратится ли расширение Североатлантического альянса после окончания войны - я скажу так: оно, безусловно, должно прекратиться. Оно может прекратиться. Но никаких гарантий того, что внешняя политика США или Европы изменится, дать невозможно", - заключил американский экономист.

Полный текст интервью будет опубликован 3 июня. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Колумбия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 19:48
  • 3
МС-21 с новыми российскими моторами и системами отлично показал себя в полёте, летчики довольны
  • 03.06 19:16
  • 127
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 03.06 18:17
  • 1
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 03.06 15:35
  • 1
В Турции спустили на воду третью подлодку с анаэробным двигателем
  • 03.06 15:13
  • 9196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 13:48
  • 2
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 03.06 13:40
  • 2
"Ростех" сообщил о создании линейки самолетов для военно-транспортной авиации
  • 03.06 13:33
  • 1
Есть нюанс: почему так и не построили укрытия для стратегических и дальних бомбардировщиков ВКС РФ
  • 03.06 13:25
  • 2
Вэсэушники жалуются на применение новых крылатых дронов на базе "Дань-М"
  • 03.06 12:35
  • 21
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 03.06 09:26
  • 1
По поводу "Пантеры" и Т-34
  • 03.06 05:32
  • 0
В связи с обсуждением БДК: интересная статья от января 2024 г.
  • 03.06 04:05
  • 2
Новая программа вооружений может предусматривать до 10 БДК проекта 11711
  • 03.06 03:50
  • 1
Ответ на "На Западе заявили о пугающих возможностях российского ПАК ДА"
  • 03.06 00:02
  • 2
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м