Украина полтора года готовила атаку дронами на военные аэродромы. Почему бомбардировщики Ту-95МС стали для ВСУ удобной целью?

«Военное обозрение»: На атакованные Киевом авиабазы могли перебросить Ту-95МС
В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Возможной целью атаки Киева могли стать носители крылатых ракет на аэродромах.
В Минобороны России сообщили, что в результате атаки удалось избежать жертв и уничтожения самолетов — произошло лишь возгорание нескольких единиц техники.
|Ту-95МС.
|Источник: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Для атаки использовали FPV-дроны
Удары наносили FPV-дронами, запущенными с грузовиков в непосредственной близости от аэродромов. В каждой фуре находилось примерно 50 аппаратов. По словам руководителя АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина, квадрокоптеры отличались нестандартной конструкцией. Он отметил, что для управления аппаратами использовали популярное программное обеспечение с открытым исходным кодом Mission Planner с режимом AltHold. В этом режиме заданную высоту поддерживают по барометру и акселерометру, а сигналы GPS не используются.
Это косвенный признак того, что на аэродромах мог работать РЭБ (комплекс радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты ру») — спутниковый сигнал подавлялся, но это не влияло на полет.
Алексей Рогозин
руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий»
Также эксперт предположил, что операторы использовали цифровую связь через SIM-карты. Это могло обеспечить качественный видеопоток.
Целью атаки могли быть носители крылатых ракет
«Военное обозрение» писало, что за последние две недели Воздушно-космические силы (ВКС) России произвели крупную передислокацию самолетов стратегической авиации. В частности, на аэродром Оленья в Мурманской области могли перебросить дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС.
Самолеты Ту-22М3 и Ту-95МС, которые могли быть целью атаки, являются носителями крылатых ракет. Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 могут нести до трех противокорабельных ракет Х-22. Сверхзвуковая ракета несет фугасно-кумулятивную боевую часть весом 960 килограммов.
|Бомбардировщик Ту-22М3.
|Источник: © Alex Beltyukov - RuSpotters Team, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commons
Стратегические бомбардировщики-ракетоносецы Ту-95МС могут осуществлять пуски крылатых ракет Х-55 и Х-101. В частности, усовершенствованный Ту-95МСМ несет восемь Х-101 на внешней подвеске. Считается, что максимальная дальность полета ракеты с осколочно-фугасной боевой частью весом около 450 килограммов составляет 5,5 тысячи километров. Также в ходе специальной военной операции применяли Х-101 с двойной боевой частью. Эти ракеты несли осколочно-фугасную и кассетную боеголовку для поражения площадных целей, вроде аэродромов.
Политконсультант Игорь Дмитриев объяснил «Царьграду», что самолеты размещались под открытым небом из-за договора СНВ-3, подписанным с США. Согласно документу, это сделано для контроля над стратегическим вооружением: «В соответствии с этими требованиями стратегические бомбардировщики должны быть доступны для наблюдения и подсчета: размещены на определенных авиабазах, иметь специальную маркировку для идентификации с помощью спутников». При этом подчеркивается, что действие СНВ-3 было приостановлено в феврале 2023 года.
Ту-95МС являются элементом «ядерной триады»
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС наряду с Ту-160 входят в воздушный компонент «ядерной триады» России. Также в нее входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, включая МБР «Ярс», и стратегические атомные подводные крейсеры проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Эти подлодки несут МБР «Булава».
Стратегическая авиация предназначена для нанесения ударов по стратегически значимым объектам противника с целью подрыва его промышленного и военного потенциала. Самолеты-ракетоносцы считаются самым гибким компонентом ядерной триады, поскольку их можно перенацелить прямо в полете.
По состоянию на 2017 год в арсенале стратегической авиации России находилось 60 ракетоносцев Ту-95МС и 16 сверхзвуковых Ту-160. Выпуск новых Ту-95 прекратили в начале 1990-х, а производство Ту-160 восстановили. В 2022 году первый полет совершил первый построенный с нуля российский Ту-160М2.
Ту-95МС и Ту-22М3 применяют в ходе СВО
Ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 активно применяют в ходе специальной военной операции. Самолеты запускают крылатые ракеты по целям на Украине из воздушного пространства России. В частности, ими поражают промышленные объекты и авиабазы.
|Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101.
|Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Также экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
Атака на Ту-95 может стать поводом для применения ядерного оружия
Ту-95МС могут нести восемь крылатых ракет Х-102 с термоядерным зарядом мощностью 250 килотонн.
Поэтому атаки на эти самолеты могут повлиять на эффективность ядерных сил России. В «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» подобные действия относят к поводам для возможного применения ядерного оружия.
Указ президента России об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания