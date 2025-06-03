Украина полтора года готовила атаку дронами на военные аэродромы. Почему бомбардировщики Ту-95МС стали для ВСУ удобной целью?

«Военное обозрение»: На атакованные Киевом авиабазы могли перебросить Ту-95МС

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Возможной целью атаки Киева могли стать носители крылатых ракет на аэродромах.

В Минобороны России сообщили, что в результате атаки удалось избежать жертв и уничтожения самолетов — произошло лишь возгорание нескольких единиц техники.

Ту-95МС. Источник: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Для атаки использовали FPV-дроны

Удары наносили FPV-дронами, запущенными с грузовиков в непосредственной близости от аэродромов. В каждой фуре находилось примерно 50 аппаратов. По словам руководителя АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина, квадрокоптеры отличались нестандартной конструкцией. Он отметил, что для управления аппаратами использовали популярное программное обеспечение с открытым исходным кодом Mission Planner с режимом AltHold. В этом режиме заданную высоту поддерживают по барометру и акселерометру, а сигналы GPS не используются.

Это косвенный признак того, что на аэродромах мог работать РЭБ (комплекс радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты ру») — спутниковый сигнал подавлялся, но это не влияло на полет.

Традиционные средства защиты свой век отживают Алексей Рогозин руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий»

Также эксперт предположил, что операторы использовали цифровую связь через SIM-карты. Это могло обеспечить качественный видеопоток.

Целью атаки могли быть носители крылатых ракет

«Военное обозрение» писало, что за последние две недели Воздушно-космические силы (ВКС) России произвели крупную передислокацию самолетов стратегической авиации. В частности, на аэродром Оленья в Мурманской области могли перебросить дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Самолеты Ту-22М3 и Ту-95МС, которые могли быть целью атаки, являются носителями крылатых ракет. Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 могут нести до трех противокорабельных ракет Х-22. Сверхзвуковая ракета несет фугасно-кумулятивную боевую часть весом 960 килограммов.

Бомбардировщик Ту-22М3. Источник: © Alex Beltyukov - RuSpotters Team, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commons

Стратегические бомбардировщики-ракетоносецы Ту-95МС могут осуществлять пуски крылатых ракет Х-55 и Х-101. В частности, усовершенствованный Ту-95МСМ несет восемь Х-101 на внешней подвеске. Считается, что максимальная дальность полета ракеты с осколочно-фугасной боевой частью весом около 450 килограммов составляет 5,5 тысячи километров. Также в ходе специальной военной операции применяли Х-101 с двойной боевой частью. Эти ракеты несли осколочно-фугасную и кассетную боеголовку для поражения площадных целей, вроде аэродромов.

Политконсультант Игорь Дмитриев объяснил «Царьграду», что самолеты размещались под открытым небом из-за договора СНВ-3, подписанным с США. Согласно документу, это сделано для контроля над стратегическим вооружением: «В соответствии с этими требованиями стратегические бомбардировщики должны быть доступны для наблюдения и подсчета: размещены на определенных авиабазах, иметь специальную маркировку для идентификации с помощью спутников». При этом подчеркивается, что действие СНВ-3 было приостановлено в феврале 2023 года.

Ту-95МС являются элементом «ядерной триады»

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС наряду с Ту-160 входят в воздушный компонент «ядерной триады» России. Также в нее входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, включая МБР «Ярс», и стратегические атомные подводные крейсеры проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Эти подлодки несут МБР «Булава».

Стратегическая авиация предназначена для нанесения ударов по стратегически значимым объектам противника с целью подрыва его промышленного и военного потенциала. Самолеты-ракетоносцы считаются самым гибким компонентом ядерной триады, поскольку их можно перенацелить прямо в полете.

По состоянию на 2017 год в арсенале стратегической авиации России находилось 60 ракетоносцев Ту-95МС и 16 сверхзвуковых Ту-160. Выпуск новых Ту-95 прекратили в начале 1990-х, а производство Ту-160 восстановили. В 2022 году первый полет совершил первый построенный с нуля российский Ту-160М2.

Ту-95МС и Ту-22М3 применяют в ходе СВО

Ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 активно применяют в ходе специальной военной операции. Самолеты запускают крылатые ракеты по целям на Украине из воздушного пространства России. В частности, ими поражают промышленные объекты и авиабазы.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101. Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Также экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Атака на Ту-95 может стать поводом для применения ядерного оружия

Ту-95МС могут нести восемь крылатых ракет Х-102 с термоядерным зарядом мощностью 250 килотонн.

Поэтому атаки на эти самолеты могут повлиять на эффективность ядерных сил России. В «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» подобные действия относят к поводам для возможного применения ядерного оружия.