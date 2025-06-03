Первый БДК проекта 11711М пообещали сдать в 2026 году

Большой десантный корабль "Владимир Андреев" модернизированного проекта 11711М, строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", передадут в состав ВМФ России в 2026 году. Об этом сообщил гендиректор верфи Илья Самарин в ходе спуска БДК на воду.

Напомним, что в составе ВМФ России несут службу два БДК базового проекта 11711 – "Иван Грен" и "Петр Моргунов", построенные на ПСЗ "Янтарь". Их водоизмещение – 5000 тонн при длине корпуса 120 метров.

Спуск на воду БДК "Владимир Андреев" ОСК

Два БДК модернизированного проекта 11711М, "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", заложили на "Янтаре" в апреле 2019 года. Как заявляют в пресс-службе ОСК, обновленный проект отличается архитектурой и имеет, в частности, обширную полетную палубу для вертолетов в кормовой части. Это самые большие по водоизмещению корабли, построенные для ВМФ в современной России.

Ранее сообщалось, что первые два БДК проекта 11711М отправятся служить в составе Тихоокеанского флота. Эти корабли получат бо́льшие размерения, водоизмещение возрастет до 7–8 тысяч тонн. Каждый из них способен транспортировать до 13 основных боевых танков или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также батальон морской пехоты.