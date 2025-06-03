В Турции спустили на воду третью подлодку с анаэробным двигателем

На верфи Gölcük Naval Shipyard спустили на воду дизель-электрическую подлодку "Мурат-реис" – третью ДЭПЛ класса "Реис", предназначенную для ВМС Турции. Как напоминает Naval News, турецкий флот заказал в общей сложности шесть таких субмарин.

Программа закупки шести подлодок с воздухонезависимыми (анаэробными) силовыми установками для ВМС Турции стартовала еще в 2009 году. За основу взят модифицированный проект "Тип-214TN", разработанный немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems.

ДЭПЛ "Мурат-реис", Турция Turkish MoD

Производство головной ДЭПЛ "Пири-реис" началось в 2015 году. Подлодку спустили на воду в марте 2021 года и планировали передать флоту в 2022 году, но ходовые испытания начались только в декабре 2022 года. Ее ввели в эксплуатацию в августе 2024 года.

Вторую подлодку серии, "Хызыр-реис", заложили в 2017 году и спустили на воду в мае 2023 года. Сейчас эта субмарина проходит ходовые испытания. Ее собираются ввести в строй до конца года.

Третью субмарину "Мурат-реис" заложили в 2018 году. В июне прошлого года ее перевели из цеха в сухой док.

С 2019-го по 2022-й заложены остальные три субмарины.

Подводные лодки типа "Реис" достигают в длину 68,35 метра при водоизмещении 1850 тонн. За счет использования ВНЭУ субмарина сможет двигаться без всплытия до 17 дней. Скорость в подводном положении – до 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Глубина погружения – до 400 метров. Вместимость – 40 человек.

Немецкая компания Howaldswerke-Deutsche Werft (HDW) поставляет аккумуляторные батареи и силовые установки для подлодок класса "Реис", а всю электронику и системы вооружения предоставят турецкие разработчики, за исключением головной субмарины "Пири-реис", которую вооружили тяжелыми 533-мм американскими торпедами Mk.48 и немецкими торпедами DM2A4, противокорабельными ракетами "Гарпун" и минами. Последующие подлодки серии получат торпеды турецкой разработки "Акия" и местные противокорабельные ракеты "Атмака".