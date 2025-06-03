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ЦАМТО

Турция планирует обновить парк самолетов-заправщиков

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KC-46A
KC-46A.
Источник изображения: U.S. Air Force

ЦАМТО, 2 июня. Минобороны Турции приступило к переговорам с компаниями Boeing и Airbus по закупке новых самолетов-заправщиков. Компании предлагают платформы KC-46A "Пегасус" и A-330 MRTT, соответственно.

О начале переговоров между турецким правительством и двумя компаниями сообщил Jane’s Defence Weekly на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией.

Источник не сообщил, когда ожидается решение о выборе авиационной платформы, предполагаемое количество закупаемых самолетов или когда могут начаться поставки.

Новые самолеты в перспективе должны заменить парк из семи поступивших на вооружение в 1997-1998 гг. на вооружение Военно-воздушных сил Турции заправщиков KC-135R "Стратотанкер" компании Boeing, которые с 2021 по 2022 гг. прошли модернизацию авионики к версии Блок.45 по контракту с американской компанией Field Aerospace.

Как сообщал ЦАМТО, модернизация к версии Блок.45 проводилась под руководством Центра управления жизненным циклом ВВС США и полностью изменила внутреннюю часть кабины экипажа самолета благодаря установке новых жидкокристаллических дисплеев, радиовысотомера, обновлению компьютерных модулей, автопилота, цифровой системы управления полетом. Процесс предусматривал замену 63 компонентов, включая аналоговые приборы, которые считаются сложными в обслуживании и устаревшими.

Согласно предыдущему опыту, модернизация к версии Блок.45 флота KC-135 ВВС США позволила существенно увеличить уровень готовности самолетов. Демонтаж устаревших датчиков и систем и их обновление позволило сэкономить "тысячи" часов обслуживания в год.

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Страны
США
Турция
Продукция
KC-135
КС-46
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