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ЦАМТО

Telegraph: Британия закупит 7 тыс. дальнобойных ракет

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Flickr / sjdunphy

ЦАМТО, 2 июня. Власти Великобритании планируют приобрести 7 тыс. дальнобойных ракет, также в стране будут построены, по меньшей мере, шесть новых заводов по производству боеприпасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Telegraph со ссылкой на заявление главы Минобороны Джона Хили.

По данным издания, министр 2 июня обнародует планы по масштабному наращиванию производства артиллерийских снарядов в Британии. Отмечается, что заявление будет сделано после публикации Обзора стратегической обороны страны.

"Д.Хили 2 июня обнародует планы о выделении 1,5 млрд. фунтов (2 млрд. долл.) на масштабное наращивание производства артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ в Великобритании. Он также обязуется закупить 7 тыс. дальнобойных ракет", – отмечает Telegraph.

Газета добавляет, что шесть новых заводов по изготовлению боеприпасов будут построены по всей стране с возможностью увеличения производственных возможностей "в случае возникновения конфликта".

В свою очередь, британский премьер-министр Кир Стармер в своей статье, опубликованной в газете Sun 31 мая, также заявил о строительстве новых заводов.

"Мы объявляем о строительстве не менее шести новых заводов по производству боеприпасов по всей Великобритании, что позволит создать более тысячи квалифицированных рабочих мест на производстве", – говорится в статье К.Стармера.

Ранее телеканал ITV сообщил, что британский Обзор стратегической обороны (SDR) будет опубликован в июне.

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