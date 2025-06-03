Ростех и 1С успешно испытали отечественную платформу «тяжелого класса» для управления производством

Система заменит иностранное ПО и повысит эффективность рабочих процессов в авиа- и двигателестроении

Госкорпорация Ростех и компания 1С провели успешные испытания отечественной ERP-системы «тяжелого класса» по управлению производством. Тестирование платформы было проведено на базе предприятий Объединенной авиастроительной корпорации. Система заменит иностранное ПО и повысит эффективность рабочих процессов в авиастроении и двигателестроении. Решение планируется масштабировать на другие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Внедрение российского ERP-решения ведется в контуре ОАК и ОДК — на предприятиях, в конструкторском бюро ОАК и в самих холдинговых компаниях. Платформа состоит из систем управления производством, материально-техническим обеспечением, закупками и цепочками поставок, а также качеством продукции.

ERP-система «тяжелого класса» — комплексное решение для управления крупными промышленными предприятиями с большой степенью технологической и логистической сложности. Создание и внедрение таких решений критично для обеспечения технологического суверенитета страны в условиях санкций.

«Совместно с 1С мы создаем „тяжелую“ ERP-систему для управления производством в авиастроении и двигателестроении. Поставка комплектующих, выпуск изделий, контроль качества, управление складами и кооперацией, учет ресурсов — всё это теперь собрано на одной платформе на полностью отечественном коде, без использования иностранных компонентов. Это не адаптация чужих решений, а самостоятельный российский продукт. К настоящему времени система прошла первичные испытания на базе ОАК, они признаны успешными. Сейчас идет наполнение историческими данными, ведется обучение специалистов эксплуатации», — сказал директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Максим Валин.

Система создается на базе «1С:ERP Управление предприятием» и нового тиражного решения «1С:Управление кооперацией». Решение обеспечит управление производственными процессами предприятий и цепочками поставок.

На следующем этапе внедрения — в октябре этого года — ERP-платформа будет переведена в опытно-промышленную эксплуатацию. По результатам реализации проекта в ОАК и ОДК планируется масштабировать систему на другие предприятия оборонно-промышленного комплекса, организовав в отрасли единое цифровое пространство управления производством.