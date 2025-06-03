Российский учёный из Сингапура нашёл уязвимость в китайском спутнике квантовой связи Micius

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Хакеры могут перехватывать закодированные сообщения, передаваемые при помощи лазеров. Эти лазеры установлены на борту космического аппарата, который считается первым в мире квантовым спутником и принадлежит КНР.

Как сообщает гонконгская газета SCMP, к такому выводу пришел исследователь-россиянин Александр Миллер.

Этот российский ученый из Сингапура, где он сейчас живет и работает, нашел уязвимость в китайском спутнике квантовой связи Micius. Они могут возникать из-за незначительных задержек по времени между его бортовыми лазерами.

Есть риск, что ими воспользуются злоумышленники. Таким образом, незначительные задержки могут предоставить им широкие возможности для взлома. Это означает, что квантовая связь не настолько надежна и защищена, как предполагалось.

Миллер обнаружил данную уязвимость, когда проанализировал данные за 2021 и 2022 год, связанные с взаимодействием спутника с российской наземной станцией при помощи квантовой связи. При этом он заметил, что некоторые лазеры срабатывали с разницей 100-300 пикосекунд.

Было показано, что при таком несовпадении во времени потенциальный злоумышленник, использующий максимально совершенное оборудование, если только оно не нарушает законы физики, способен отличить ложные состояния от сигнальных как минимум в 98,7% случаев

- отметил ученый.

Он пояснил, что речь не идет о прямом взломе системы шифрования, а лишь о возможном использовании ее уязвимостей. Это означает, что сообщение с китайского спутника может быть перехвачено из-за недостатков в его техническом оснащении.