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ЦАМТО

МНО Польши заказало партию 120-мм танковых боеприпасов

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Снаряд Mesko
155-мм корректируемый артиллерийский снаряд от компании Mesko.
Источник изображения: defence24.pl

ЦАМТО, 2 июня. Агентство вооружений МНО Польши объявило о состоявшемся 30 мая подписании с национальной компанией Mesko S.A. (подразделение Polska Grupa Zbrojeniowa) контракта на поставку 120-мм танковых боеприпасов.

Стоимость заказа составляет около 150 млн. злотых (35,2 млн. евро). Точное количество заказанных снарядов не раскрывается.

Как заявлено, предметом заключенного контракта является поставка "тысяч" бронебойных трассирующих оперенных подкалиберных боеприпасов (APFSDS-T) калибра 120x570 мм. Поставки должны быть выполнены в течение 2026-2027 гг.

Это первый крупный заказ на танковые боеприпасы польского производства за долгое время. Последние закупки МНО Польши, в основном, осуществляло за рубежом, включая танковые боеприпасы при приобретении ОБТ M1 "Абрамс" и K2.

По информации МНО Польши, боеприпасы производства Mesko S.A. предназначены для оснащения ОБТ "Леопард-2", состоящих на вооружении ВС Польши. Они обеспечат поражение бронированных целей на расстоянии около 2,5 км. Вес снаряда составляет около 7,3 кг, а метательного заряда – около 8,4 кг.

Заказанный боеприпас совместим со всеми ОБТ "Леопард-2", которые в настоящее время имеются в составе польских Вооруженных сил. С технической точки зрения считается осуществимой сертификация выстрела для применения танковой пушкой ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс".

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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