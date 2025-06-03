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Техкульт

В США начались испытания прототипа гражданского гиперзвукового самолета Quarterhorse Mark 1

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Hermeus Quarterhorse Mark 1

Руководство аэрокосмической компании Hermeus (США) полно решимости совершить переход к гиперзвуковым перевозкам. 21 мая на базе ВВС США Эдвардс совершил свой первый испытательный полет беспилотник Quarterhorse Mark 1 — прототип будущего гиперзвукового пассажирского самолета. Однако США так до сих пор и не «оседлали» гиперзвук в военной сфере, поэтому о его коммерческой версии говорить пока преждевременно. На это могут уйти годы.

Для Hermeus характерна новая стратегия — разрабатывать непосредственно конечный продукт, которому предшествуют несколько летающих прототипов, близких по характеристикам к идеальному самолету. Один из них — нелетающий Mark 0 образца 2023 года. Основная идея этой машины — ускорить прогресс разработки, снизив при этом риски и затраты. Путь от эскиза до полета Mark 1 преодолел менее чем за год. Его длина 12,2 м, и он оснащен турбореактивным двигателем General Electric J85. С его помощью он взлетел с высохшего соляного озера, проведя тесты взлета/посадки на высокой скорости. Полет прошел без происшествий, что подтвердило правильность этапов цифрового проектирования. Также хорошо показали себя силовая установка, топливная система, гидравлика, энергетика, терморегулирование и другие подсистемы. Полученные данные позволят улучшить характеристики следующей версии — Mark 2 размером уже с F-16 и с двигателем Pratt & Whitney F100. Прототип находится на стадии строительства и полетит в конце этого года со скоростью 3 Маха. Следующий прототип — Mark 3 должен достичь 3,3 Маха, а заветные гиперзвуковые 5 Махов станут реальностью в 2026 году.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F100-PW
Компании
General Electric
Pratt&Whitney
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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