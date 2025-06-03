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Военное обозрение

«Русские не ожидали такого сценария и были к нему не готовы»: британский журналист об атаке ВСУ по российским аэродромам

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская атака на российские военные аэродромы продолжает оставаться одной из основных тем для обсуждений в западной прессе. Говоря о причинах произошедшего на одном из британских телеканалов, журналист Майк Кей, отметил, что в России оказались просто не готовы к подобной дерзкой атаке противника.

По его словам, это было также неожиданно, как и вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Журналист также напомнил, что у России имеются зенитные ракетные комплексы типа С-400 для уничтожения воздушных угроз, но они предназначены для борьбы с такими целями, как самолёты и крылатые ракеты, а не с FPV-дронами, которые так далеко от линии боевых действий оказались полной неожиданностью.

Правительства отстают в вопросах защиты от дронов, и Украина этим успешно воспользовалась, потому что русские просто не ожидали такого сценария и были к нему не готовы

- сказал Кей.

Стоит сказать, что военные действия на Украине идут уже четвертый год, и вражеские беспилотники постоянно совершают попытки атак на различные объекты на территории России. За это время хотя бы стратегические объекты, очевидно, должны были уже быть подготовлены для подобных атак, но, к сожалению, произошло то, что произошло...

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