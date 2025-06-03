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Названы сроки сдачи патрульного корабля "Виктор Великий"

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Патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160, построенный Зеленодольским заводом имени Горького, планируют передать российскому флоту летом 2025 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор верфи Александр Филиппов.

По словам собеседника агентства, передача состоится до празднования Дня ВМФ, который в этом году приходится на 27 июля.

Спуск на воду МРК "Тайфун" (пр. 22800, на фотографии – слева) и патрульного корабля "Виктор Великий" (пр. 22160, на фотографии – справа)

Минобороны РФ


"Виктор Великий" – пятый патрульный корабль проекта 22160. Его заложили в ноябре 2016 года и спустили на воду в мае 2024 года. Летом того же года "Виктор Великий" перевели в Петербург для достройки на Кронштадтском морском заводе. В феврале 2025 года стартовали ходовые испытания в Балтийском море.

Предполагается, что корабль отправится служить в составе Черноморского флота.

Модульные корветы проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности, выполнения поисково-спасательных функций.

Водоизмещение патрульного корабля проекта 22160 – 1300 тонн. Он может развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 морских миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой АК-176МА, зенитно-ракетными комплексами "Штиль-1" и "Гибка", а также пулеметами.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
Ка-27ПС
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
22160
ЧФ
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