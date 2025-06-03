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Военное обозрение

Строительство ЖБУ не требует сверхсложных технологий: военкор высказался о возведении укрытий для стратегической авиации

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Источник изображения: topwar.ru

После вчерашней атаки киевских боевиков на пять российских аэродромов со стратегической и дальней авиацией, эксперты продолжают спорить, почему наши крылатые машины оказались незащищёнными в военное время. Ведь очевидно, что они являются одной из приоритетных целей для противника.

Некоторые специалисты, в оправдание произошедшему, заявляют, что создание укрытий для столь крупных машин, да ещё и в таком количестве, является не самой простой задачей.

В свою очередь, с вышеупомянутым мнением в корне не согласен Александр Сладков.

Рассуждая на эту тему в своём ТГ-канале, военкор вспомнил службу в инженерно-строительном батальоне 14-й воздушной армии Прикарпатского военного округа в конце 1980-х, описав будни, больше похожие на фронтовые, чем на мирное время. Работа по 12-14 часов в сутки с лопатами и отбойными молотками была нормой для всех – от рядового до командира батальона.

При этом, со слов Сладкова, строительство железобетонных укрытий (ЖБУ) для самолетов не требовало сверхсложных технологий. Готовые элементы доставляли с заводов, а военные их монтировали на месте. Процесс напоминал сборку панельного дома – никакой запредельной сложности.

Подготовкой же специалистов этого профиля десятилетиями занималась Военно-воздушная академия имени Жуковского-Гагарина в Воронеже, где существовала мощная школа военного строительства.

Правда, в этом контексте военкор вспомнил о ликвидации уникального НИИ МО РФ по бетону, который работал на Чкаловской. После его расформирования при Анатолии Сердюкове территорию отдали под жилую застройку. Теперь, по мнению корреспондента, мы пожинаем последствия данного решения.

В то же время, сегодня, когда вопрос защиты авиационной техники снова актуален, Сладков иронично предлагает обратиться к Рамзану Кадырову – его строители, мол, способны за месяц забетонировать всё что угодно.

Если же серьёзно, то, по мнению журналиста, необходимо возродить военно-строительные части, чтобы исключить коррупционную составляющую в виде субподрядных схем.

Напомним, что ещё одной рабочей версией, объясняющей то, что наши стратегические бомбардировщики оказались неприкрытыми, является продолжение выполнения Россией договора СНВ-3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
Сердюков Анатолий
Проекты
СНВ-3
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