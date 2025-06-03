Войти
ЦАМТО

Экипаж ДЭПЛ "Новороссийск" выполнил глубоководное погружение в морском полигоне Балтфлота

411
0
0
ДЭПЛ "Новороссийск"
ДЭПЛ "Новороссийск".
Источник изображения: Центральный Военно-Морской Портал, Илья Курганов

ЦАМТО, 2 июня. Экипажи боевых кораблей и спасательных судов Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи в море дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря. В рамках проведения корабельного учения экипаж ДЭПЛ отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения до 190 м.

В ходе погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части учения экипаж ДЭПЛ "Новороссийск" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Учение подводной лодки обеспечивали малые противолодочные корабли, спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 19:48
  • 3
МС-21 с новыми российскими моторами и системами отлично показал себя в полёте, летчики довольны
  • 03.06 19:16
  • 127
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 03.06 18:17
  • 1
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 03.06 15:35
  • 1
В Турции спустили на воду третью подлодку с анаэробным двигателем
  • 03.06 15:13
  • 9196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 13:48
  • 2
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 03.06 13:40
  • 2
"Ростех" сообщил о создании линейки самолетов для военно-транспортной авиации
  • 03.06 13:33
  • 1
Есть нюанс: почему так и не построили укрытия для стратегических и дальних бомбардировщиков ВКС РФ
  • 03.06 13:25
  • 2
Вэсэушники жалуются на применение новых крылатых дронов на базе "Дань-М"
  • 03.06 12:35
  • 21
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 03.06 09:26
  • 1
По поводу "Пантеры" и Т-34
  • 03.06 05:32
  • 0
В связи с обсуждением БДК: интересная статья от января 2024 г.
  • 03.06 04:05
  • 2
Новая программа вооружений может предусматривать до 10 БДК проекта 11711
  • 03.06 03:50
  • 1
Ответ на "На Западе заявили о пугающих возможностях российского ПАК ДА"
  • 03.06 00:02
  • 2
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м