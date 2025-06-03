Экипаж ДЭПЛ "Новороссийск" выполнил глубоководное погружение в морском полигоне Балтфлота

ЦАМТО, 2 июня. Экипажи боевых кораблей и спасательных судов Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи в море дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря. В рамках проведения корабельного учения экипаж ДЭПЛ отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения до 190 м.

В ходе погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части учения экипаж ДЭПЛ "Новороссийск" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Учение подводной лодки обеспечивали малые противолодочные корабли, спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы, сообщает пресс-служба Балтийского флота.