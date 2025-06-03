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Вестник Мордовии

На танках Т-80БВМ, поставляемых в войска, стали применять защиту водителя

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Источник изображения: Концерн УралВагонЗавод

На партии прошедших модернизацию танков Т-80БВМ, которые отправлены в войска, проведена работа по усилению защиты люка механика-водителя.

Получившие дополнительную опцию машины были продемонстрированы в видеоролике, размещенном в официальном новостном телеграм-канале Концерна УралВагонЗавод (Входит в состав Госкорпорации "Ростех").


Видео: Концерн УралВагонЗавод


Установленный в передней части корпуса специальный экран будет препятствовать попаданиям дронов камикадзе, используемых формированиями неонацистского киевского режима.

Отмечается, что данные меры предприняты в результате анализа опыта специальной военной операции.

Как отметил представитель Омского завода транспортного машиностроения, где как раз модернизируются легендарные танки, "для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений".

Поэтому механик-водитель, наводчик и командир теперь могут чувствовать себя более уверенно на поле боя.

Также отмечается, что Т-80БВМ - наиболее совершенный вариант танка с газотурбинным двигателем. В настоящее время существенно повышены его боевые возможности, в том числе важные характеристики, касающиеся огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Омсктрансмаш
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