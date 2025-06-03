Стармер готовится к большой войне с Россией. Лишь одно может остановить его (The Independent, Великобритания)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает перед экипажем авианосца Принц Уэльский на фоне истребителе F35 в ангаре авианосца. Плимут, Англия, 24 апреля 2025 года.

Стармер: Великобритания начинает готовиться к войне

Британский премьер Стармер представит обзор оборонной политики страны, который станет "сигналом для Москвы", пишет The Independent. Правда, это громадье планов по обеспечению безопасности Британии и ее могущества за рубежом натыкается на одну большую проблему — нехватку денег.

Кейт Девлин (Kate Devlin)

Премьер-министр намерен представить долгожданный обзор оборонной политики, который, по словам министра обороны Джона Хили, станет "сигналом для Москвы".

В ответ на стремительное усиление глобальных угроз Британия намерена построить12 новых ударных подводных лодок с ядерными силовыми установками, о чем объявит сэр Кир Стармер, представляя свой долгожданный обзор оборонной политики.

Министерство обороны также потратит 15 миллиардов фунтов стерлингов на новые боеголовки для сил ядерного сдерживания Британии в рамках плана по подготовке страны к войне, о чем премьер-министр сообщит впервые.

Министры должны действовать "решительно, чтобы противостоять российской агрессии" и обеспечить Британии "безопасность внутри страны и могущество за рубежом", заявил министр обороны Джон Хили.

Сэр Кир назвал обзор оборонной политики на 130 страницах, который должен быть опубликован в понедельник, "радикальным проектом", и пообещал, что он приведет к "волне инвестиций" в судостроение, технологии беспилотных летательных аппаратов и кибероборону.

Объявляя о планах, которые, по его словам, принесут "оборонные дивиденды", обеспечив десятки тысяч высококвалифицированных рабочих мест, сэр Кир, как ожидается, скажет, что благодаря им Британия примет вызов, а "наши вооруженные силы получат необходимую технику, обеспечивающую нашу безопасность... и одновременно появится больше новых возможностей".

В доклад включено 62 рекомендации которые, как ожидается, будут приняты правительством:

— "Серьезное" повышение готовности к войне в целях сдерживания возрастающих угроз

— Строительство до шести новых заводов по производству боеприпасов, которые в кризисной ситуации смогут существенно увеличить производство

— Новый арсенал из 7 тысяч единиц оружия большой дальности, изготовленного в Британии

— Новое киберкомандование для противодействия "непрерывно усиливающейся" угрозе кибервойны

— 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на строительство жилья для военнослужащих из-за обвинений в невнимании к их нуждам, следствием чего стал уход людей из армии.

Объявление о капиталовложениях в ядерное оружие прозвучит спустя всего несколько недель после того, как лидер лейбористов пообещал уничтожить "теневой флот" Владимира Путина, который уклоняется от международных санкций. ВМС Соединенного Королевства также все больше обеспокоены враждебной деятельностью российского государства в Арктике, которая является ключевым флангом Европы и исключительно важна для безопасности Британии на фоне опасений по поводу угрозы критической инфраструктуре, такой как подводные кабели, снабжающие страны электроэнергией.

В рамках этих планов будет значительно увеличен британский флот подводных лодок с обычными вооружениями и ядерными силовыми установками, причем новые субмарины будут строиться в рамках соглашения с США и Австралией, известного как партнерство Aukus.

На данный момент у министерства обороны есть пять подводных лодок типа "Астьют", а к концу следующего года их количество должно увеличиться до семи. Флот атомных субмарин также получит импульс к развитию благодаря объявленной ранее программе по увеличению числа боеголовок, стоимость которой составит 15 миллиардов фунтов стерлингов, о чем было объявлено впервые.

По прогнозам министерства обороны, эти инвестиции помогут обеспечить 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест по всей Британии, а разработанные планы потребуют значительной модернизации инфраструктуры в Центре ядерного оружия в Олдермастоне.

Хили сказал: "Наши выдающиеся подводники проводят патрулирования круглосуточно и семь дней в неделю, чтобы обеспечить безопасность нам и нашим союзникам, но мы знаем, что угрозы возрастают, и мы должны решительно противостоять российской агрессии".

"Благодаря новейшим подводным лодкам, патрулирующим международные воды, и нашей собственной программе по созданию ядерных боезарядов на британских берегах мы обеспечиваем Британии "безопасность внутри страны и могущество за рубежом".

В воскресенье министр Хили назвал оборонный обзор "сигналом для Москвы" и сказал, что Великобритания сталкивается с "ежедневными" кибератаками со стороны России. Всего было совершено 90 тысяч атак на британские оборонные системы, связанные с различными государствами.

На вопрос о том, начнется ли нападение со стороны России в ближайшие годы, он ответил: "Мы должны быть готовы. НАТО должна быть готова. Мы видим, как Путин на Украине пытается перекроить международные границы посредством силы... Это составная часть усиливающейся российской агрессии".

Именно поэтому Британия и НАТО "наращивают свои возможности по сдерживанию и устрашению, а также свою обороноспособность на будущее", добавил он. "Мы готовимся к войне, чтобы сохранить мир".

Но планы по увеличению численности армии не вступят в силу как минимум до конца 2029 года, признал Хили.

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж сказал: "Все обещания лейбористов, изложенные в стратегическом обзоре обороны, будут восприниматься с недоверием, если не удастся показать, что денег на их выполнение будет достаточно. А Рэйчел Ривз (Канцлер казначейства Британии — прим. ИноСМИ) не только не гарантировала финансирование, но и бросила Джона Хили на произвол судьбы.

"Совсем недавно, в четверг, Хили обещал, что расходы на оборону непременно составят 3% от ВВП, но сегодня он полностью отошел от своих обещаний. Эти подводные лодки будут введены в строй не раньше конца 2030-х годов. Так можем ли мы быть уверены, что лейбористы действительно построят их, если их политика оборонных расходов даже 48 часов не продержалась?"

Пресс-секретарь либерал-демократов Хелен Магуайр сказала: "Это подает абсолютно верный сигнал о том, что нужно усилить оборону Британии перед лицом путинского империализма и ненадежности Трампа. Но это должно сопровождаться конкретными обязательствами и подробными сведениями о финансировании. "Амбиции", а не обязательства лейбористов обеспечить выделение 3% ВВП на оборону порождают серьезные вопросы о том, будут ли на самом деле выделены средства на эти проекты".

"Названные сроки — 2034 год — указывают на вызывающее тревогу отсутствие ощущения настоятельной необходимости у правительства. Если лейбористы не возьмут на себя обязательство провести межпартийные переговоры о том, как достичь 3-процентного показателя гораздо быстрее, чем в середине 2030-х годов, то это заявление рискует превратиться в пустую болтовню".

Теневой министр юстиции Роберт Дженрик приветствовал заявление Хили о том, что у него "нет сомнений" в увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2034 году, однако он сказал, что скептически относится к этим словам.

"Мы думаем, что 2034 год — это слишком долго, учитывая серьезность ситуации", — сказал Дженрик в программе "Воскресное утро с Тревором Филипсом" на Sky News.