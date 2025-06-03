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Ростех

Ростех представит интернет вещей для будущих робототехников на ЦИПР-2025

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Ростех представит интернет вещей для будущих робототехников на ЦИПР-2025
Ростех представит интернет вещей для будущих робототехников на ЦИПР-2025.
Источник изображения: Фото: Оргкомитет конференции ЦИПР

С помощью образовательной платформы IIoT.Istok.Kids обучающиеся смогут на практике осваивать электронику, программирование, робототехнику, автоматизацию и анализ данных

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех разработал образовательную платформу промышленного интернета вещей IIoT.Istok.Kids, которая откроет новые возможности для подготовки будущих инженеров и робототехников. Программное обеспечение и управляемый им аппаратный комплекс представят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

С помощью платформы обучающиеся смогут на практике осваивать электронику, программирование, робототехнику, автоматизацию и анализ данных. IIoT.Istok.Kids позволяет в режиме обучения создавать цифровые двойники и при помощи специального программного обеспечения удаленно управлять процессами на реальных объектах. Образовательный продукт создан на базе платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok.

В качестве одного из тренировочных кейсов предлагается «Умная теплица» (разработка партнерской компании «МГБот») с датчиками температуры, влажности, освещенности и вентилятором. Система дает возможность школьникам и студентам настраивать интернет вещей для выращивания растений, опираясь на интерактивные учебные материалы и инструменты анализа данных в реальном времени.

«IIoT.Istok.Kids — уникальный образовательный продукт, который учит школьников и студентов основам цифровизации производства. Платформа, созданная специалистами „Росэла“ совместно с частными партнерами, дает базовые навыки в области интернета вещей, автоматизации производства и ряда сопутствующих технологий, предоставляет возможность реализации собственных проектов в сфере „умных“ устройств и помогает готовить специалистов, востребованных в цифровой экономике», — отметили в Ростехе.

Промышленный интернет вещей IIoT.Istok — разработка входящего в «Росэл» научно-производственного предприятия «Исток» имени А.И. Шокина, которое развивает на ее основе линейку решений для промышленности, здравоохранения, образования, других отраслей.

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