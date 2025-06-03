"Геоскан" и "Гонец" летом запустят экспериментальные спутники связи

В ГК "Геоскан" отметили, что ведут разработку универсальных платформ, которые можно использовать для тестирования и внедрения широкого спектра космических сервисов партнеров и заказчиков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Геоскан" совместно с АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") летом 2025 года запустит экспериментальные спутники связи. Об этом сообщили в пресс-службе "Гонца".

"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") совместно с ГК "Геоскан" запустит экспериментальные спутники связи летом 2025 года. На орбиту планируется вывести два космических аппарата "Геоскан-4" и "Геоскан-5" форм-фактора кубсат 3U с приемопередатчиками развернутой системы "Гонец". Малые космические аппараты будут применяться для тестирования технологий пакетной передачи данных, которая широко используется в системах удаленного мониторинга, персональных коммуникациях и сфере IoT (интернета вещей - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе компании.

В ГК "Геоскан" отметили, что ведут разработку универсальных спутниковых платформ, которые можно использовать для тестирования и внедрения широкого спектра космических сервисов партнеров и заказчиков. "Сотрудничество с "Гонцом" в этом направлении, объединение компетенций и технологий позволят нам получить синергетический эффект и в перспективе развернуть современную группировку спутников связи, которая будет отвечать потребностям государства и бизнеса", - привели в пресс-службе "Гонца" слова председателя совета директоров группы компаний "Геоскан" Алексея Семенова.

"Это без преувеличения инновационный подход к построению орбитальной группировки, конечной целью которого является создание многоплатформенной космической системы связи. Одной из приоритетных задач является отработка механизмов эффективного использования орбитально-связного ресурса двух спутниковых сегментов, расположенных на орбитах с разными высотами", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Спутниковая система "Гонец" Андрея Манойло.