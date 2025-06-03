Войти
ТАСС

"Геоскан" и "Гонец" летом запустят экспериментальные спутники связи

425
0
+1
Макет космического аппарата "Гонец"
Макет космического аппарата "Гонец".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

В ГК "Геоскан" отметили, что ведут разработку универсальных платформ, которые можно использовать для тестирования и внедрения широкого спектра космических сервисов партнеров и заказчиков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Геоскан" совместно с АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") летом 2025 года запустит экспериментальные спутники связи. Об этом сообщили в пресс-службе "Гонца".

"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") совместно с ГК "Геоскан" запустит экспериментальные спутники связи летом 2025 года. На орбиту планируется вывести два космических аппарата "Геоскан-4" и "Геоскан-5" форм-фактора кубсат 3U с приемопередатчиками развернутой системы "Гонец". Малые космические аппараты будут применяться для тестирования технологий пакетной передачи данных, которая широко используется в системах удаленного мониторинга, персональных коммуникациях и сфере IoT (интернета вещей - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе компании.

В ГК "Геоскан" отметили, что ведут разработку универсальных спутниковых платформ, которые можно использовать для тестирования и внедрения широкого спектра космических сервисов партнеров и заказчиков. "Сотрудничество с "Гонцом" в этом направлении, объединение компетенций и технологий позволят нам получить синергетический эффект и в перспективе развернуть современную группировку спутников связи, которая будет отвечать потребностям государства и бизнеса", - привели в пресс-службе "Гонца" слова председателя совета директоров группы компаний "Геоскан" Алексея Семенова.

"Это без преувеличения инновационный подход к построению орбитальной группировки, конечной целью которого является создание многоплатформенной космической системы связи. Одной из приоритетных задач является отработка механизмов эффективного использования орбитально-связного ресурса двух спутниковых сегментов, расположенных на орбитах с разными высотами", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Спутниковая система "Гонец" Андрея Манойло. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 19:48
  • 3
МС-21 с новыми российскими моторами и системами отлично показал себя в полёте, летчики довольны
  • 03.06 19:16
  • 127
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 03.06 18:17
  • 1
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 03.06 15:35
  • 1
В Турции спустили на воду третью подлодку с анаэробным двигателем
  • 03.06 15:13
  • 9196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 13:48
  • 2
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 03.06 13:40
  • 2
"Ростех" сообщил о создании линейки самолетов для военно-транспортной авиации
  • 03.06 13:33
  • 1
Есть нюанс: почему так и не построили укрытия для стратегических и дальних бомбардировщиков ВКС РФ
  • 03.06 13:25
  • 2
Вэсэушники жалуются на применение новых крылатых дронов на базе "Дань-М"
  • 03.06 12:35
  • 21
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 03.06 09:26
  • 1
По поводу "Пантеры" и Т-34
  • 03.06 05:32
  • 0
В связи с обсуждением БДК: интересная статья от января 2024 г.
  • 03.06 04:05
  • 2
Новая программа вооружений может предусматривать до 10 БДК проекта 11711
  • 03.06 03:50
  • 1
Ответ на "На Западе заявили о пугающих возможностях российского ПАК ДА"
  • 03.06 00:02
  • 2
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м