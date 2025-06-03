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ТАСС

Ракету "Союз-5" в октябре доставят на Байконур для тестового запуска

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: Роскосмос

В рамках этого проекта Роскосмос отвечает за создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана - за модернизацию стартовой площадки

АСТАНА, 2 июня. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз-5", как планируется, будет доставлена в октябре на Байконур для тестового запуска в рамках проекта Казахстана и России "Байтерек". Об этом сообщил председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Андрей Лукин.

"Завершение строительно-монтажных работ (по возведению космического ракетного комплекса "Байтерек" - прим. ТАСС) запланировано на конец 2025 года. В октябре 2025 года планируется доставка ракеты "Союз-5" на Байконур для тестового запуска", - сказал Лукин в интервью изданию Информбюро.

Как уточнил сенатор, в рамках этого проекта Роскосмос отвечает за создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана - за модернизацию стартовой площадки.

В апреле министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что казахстанская сторона ожидает первого испытательного пуска в рамках проекта "Байтерек" в декабре текущего года.

Проект "Байтерек", который реализуется РФ и Казахстаном на базе Байконура по соглашению от 2004 года, предусматривает создание на космодроме нового космического ракетного комплекса. С этого комплекса планируется проводить пуски российской ракеты-носителя "Союз-5". Начало полномасштабной эксплуатации "Байтерека" на Байконуре запланировано на 2028 год, после испытательных пусков в 2025 году. 

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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