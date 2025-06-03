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Раскрыты технические детали организации атаки на военные аэродромы России

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Научный сотрудник ЦАСТ Лямин об атаке на аэродромы: Израиль применял подобное

С технической точки зрения в операции Вооруженных сил Украины по атаке на российские аэродромы нет ничего удивительного и нового, высказался в беседе с «Царьградом» обозреватель Влад Шлепченко. Он напомнил, что в 2023 году украинский диверсант при помощи дронов атаковал самолет ДРЛО А-50У, находившийся на белорусской авиабазе Мачулищи.

Шлепченко добавил, что управление БПЛА было организовано через ретрансляционный пункт со спутниковой антенной, передающей сигнал на Украину или в другие страны. В обратную сторону шло управление на летательный аппарат, использующийся для удара.

О том, что подобное не является украинским ноу-хау, отметил и старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин. Он уточнил, что аналогичную операцию еще несколько лет назад применял Израиль для осуществления атаки на иранские объекты.

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитывались в Минобороны 1 июня.

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