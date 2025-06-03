МС-21 с новыми российскими моторами и системами отлично показал себя в полёте, летчики довольны

Самолёт впервые взлетел с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское»

Продолжается подготовка к сертификационным полетам опытного самолета МС-21, оснащенного новыми российскими системами и агрегатами, о чем пишет Ростех.

В ходе заводских доводочных испытаний самолет впервые взлетел с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» и пробыл в воздухе около 3 часов, при этом все системы отработали штатно.

В полете проводилась проверка работы отечественного радиосвязного оборудования и ответчика, а летчики похвалили качественную работу отечественных производителей связи.

«Проверка прошла на высоком уровне. Показатели работы российской системы связи и ответчика хорошие. Серьезных замечаний к оборудованию нет. Полет выполнялся по стандартному профилю на эшелоне 10 км и скорости около 750 км/ч», - рассказал летчик-испытатель Герой России Олег Кононенко.