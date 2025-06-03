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МС-21 с новыми российскими моторами и системами отлично показал себя в полёте, летчики довольны

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МС-21-310
МС-21-310.
Источник изображения: Ростех/ОАК

Самолёт впервые взлетел с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское»

Продолжается подготовка к сертификационным полетам опытного самолета МС-21, оснащенного новыми российскими системами и агрегатами, о чем пишет Ростех.

В ходе заводских доводочных испытаний самолет впервые взлетел с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» и пробыл в воздухе около 3 часов, при этом все системы отработали штатно.

В полете проводилась проверка работы отечественного радиосвязного оборудования и ответчика, а летчики похвалили качественную работу отечественных производителей связи.

«Проверка прошла на высоком уровне. Показатели работы российской системы связи и ответчика хорошие. Серьезных замечаний к оборудованию нет. Полет выполнялся по стандартному профилю на эшелоне 10 км и скорости около 750 км/ч», - рассказал летчик-испытатель Герой России Олег Кононенко.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЛИИ им. Громова
Ростех
Проекты
МС-21
3 комментария
№1
03.06.2025 09:56
Довольство пилотов чёт запоздалое. МС-21 с ПД-14 летают с 2020 г. Или пилоты эс-тон-цы?
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№2
03.06.2025 15:41
Цитата, q
МС-21 с ПД-14
Прежде чем удивляться, не мешало бы прочитать статью. Там ясно сказано чем именно довольны пилоты. Импортозамещение авионики только завершается.
0
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№3
03.06.2025 19:48
Цитата, forumow сообщ. №1
Довольство пилотов чёт запоздалое. ...
- ну, заголовок новости не пилоты писали... Обычно профессионалы не используют таких превосходных эпитетов, чаще "удовлетворительно" или "неудовлетворительно", в смысле "удовлетворяет предъявляемым требованиям" или нет. Но такое не продашь.
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